Lạng Sơn có 2 nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương năm 2026

Cô giáo Đinh Thị Khuyến, Bí thư Chi đoàn Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Công Sơn (xã Công Sơn)

Cô giáo Lương Thị Mai Duyên, Bí thư Đoàn Trường THPT Hòa Bình (xã Vạn Linh)

Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai nhằm ghi nhận, biểu dương những nhà giáo trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học; tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc 2 nhà giáo trẻ của tỉnh được trao giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, đóng góp trong công tác giáo dục và hoạt động Đoàn tại nhà trường, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết, sáng tạo của đội ngũ giáo viên trẻ.

Lễ tuyên dương, trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương năm 2026 dự kiến tổ chức tại thành phố Đồng Nai trong 2 ngày 17 và 18/11.