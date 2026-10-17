Lạng Sơn có 1 tập thể đạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

- Tối 16/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tổ chức chương trình "Rạng ngời phụ nữ Việt Nam". Sự kiện diễn ra nhân dịp kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Tại chương trình, Ban Tổ chức đã tiến hành trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ 2, đồng thời phát động Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027. Đây là các giải thưởng uy tín nhằm tôn vinh, ghi nhận trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của phụ nữ Việt Nam trong công việc, đời sống cũng như các hoạt động cống hiến vì cộng đồng.

Đại diện Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn (thứ 2 bên phải) nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026 (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)

Năm 2026, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam được trao cho 5 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, giáo dục, y tế, nghệ thuật, thể thao, quản lý và sản xuất kinh doanh.

Tỉnh Lạng Sơn vinh dự có Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã xuất sắc trở thành 1 trong 5 tập thể trên toàn quốc được vinh danh và nhận giải thưởng cao quý này.

Đại diện Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn (ở giữa) tham dự chương trình (Ảnh: Hội LHPN tỉnh cung cấp)

Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn bao gồm 312 người, chiếm tỷ lệ 68,7% tổng số cán bộ, công nhân viên toàn đơn vị, trong đó tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo chiếm 57,9%.

Thời gian qua, lực lượng lao động nữ của đơn vị đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với tinh thần đổi mới sáng tạo, phong trào thi đua của Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận 188 sáng kiến được công nhận, trong đó tỷ lệ nữ chủ trì đề tài sáng kiến đạt 70,21%...

Những thành tích này đã góp phần mang lại cho đơn vị nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn 2019 - 2023, Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021 cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của các bộ, ban, ngành và UBND tỉnh.