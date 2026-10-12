Lạng Sơn có 1 cán bộ đoàn nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026

Thời gian qua, đồng chí Đoàn Thành Công đã tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào thanh niên tại địa phương.

Nổi bật là việc triển khai thực hiện sáng kiến "Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Lạng Sơn hiện nay". Sáng kiến tập trung nghiên cứu, đánh giá thực tế công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn tỉnh từ năm 2020 đến nay.

Thông qua quá trình bám sát cơ sở, sáng kiến đã phân tích rõ những kết quả đạt được, chỉ ra các mặt còn hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp liên ngành và ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng cơ sở dữ liệu. Kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của tổ chức đoàn đối với việc thực thi Luật Thanh niên năm 2020.

Với những kết quả thực tế trong công tác, cá nhân đồng chí Đoàn Thanh Công đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì thành tích trong công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024 và Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025.

Với vai trò người đứng đầu, tập thể Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Đoàn Thành Công làm Chủ tịch cũng được Ủy ban Trung ương Hội tặng Bằng khen là đơn vị xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2025.

Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh là tên gọi mới của Giải thưởng "15 tháng 10" trước đây - phần thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Giải thưởng được định kỳ trao tặng nhằm ghi nhận, biểu dương những cán bộ, hội viên, thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác hội và phong trào thanh niên.