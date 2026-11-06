Lạng Sơn có 1 cá nhân đạt giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc năm 2026

Đồng chí Nguyễn Đại Dương, sinh năm 1996, dân tộc Tày là một trong những gương mặt cán bộ trẻ nổi bật của tỉnh. Trong quá trình công tác, đồng chí đã ghi dấu ấn với sáng kiến tiêu biểu về ứng dụng nền tảng số trong theo dõi, giám sát và đánh giá tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sáng kiến này đã góp phần số hóa quy trình quản lý dự án, giúp rút ngắn thời gian tổng hợp số liệu, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành.

Nhờ những nỗ lực không ngừng trong công tác chuyên môn và phong trào đoàn, đồng chí đã 3 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở giai đoạn 2023 - 2025; nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có thành tích tiêu biểu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Năm nay, qua quá trình bình xét, Trung ương Đoàn đã lựa chọn ra 45 cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc để vinh danh, trao thưởng. Lễ tôn vinh sẽ chính thức diễn ra vào tối 7/11 tại tỉnh Bắc Ninh.

Những cá nhân được nhận giải thưởng năm nay là đại diện tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực từ công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự đến y tế, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đây là những cán bộ luôn có tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao; không ngại khó, ngại khổ, “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tích cực trong tham mưu, đề xuất nhiều ý tưởng sáng kiến, tích cực tham gia cải cách hành chính, xây dựng tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ.