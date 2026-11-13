Lạng Sơn có 1.331 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn, trong tổng số 1.331 người có uy tín được công nhận năm 2026, nam giới có 1.134 người, chiếm khoảng 85,2%, nữ giới có 197 người.

Ông Nông Văn Tấn (ngồi giữa) tuyên truyền pháp luật đến người dân thôn Chợ Hoàng, xã Bằng Mạc, tỉnh Lạng Sơn.

Đáng chú ý, đội ngũ này có 773 người là đảng viên, chiếm hơn 58% tổng số người có uy tín toàn tỉnh. Đây là những cá nhân tiêu biểu, có tiếng nói và ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng, góp phần củng cố sự đoàn kết, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, vận động và nêu gương tại địa phương, người có uy tín đóng vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào dân tộc thiểu số; góp phần đưa các chủ trương, chính sách đến gần hơn với người dân, đồng thời vận động cộng đồng tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Việc rà soát, lựa chọn và công nhận người có uy tín được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 307/2026 của Chính phủ. Qua đó, tạo cơ sở để tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng và phát huy vai trò của lực lượng này trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Tiêu chí lựa chọn người có uy tín Người có uy tín đáp ứng các tiêu chí sau đây: 1. Là công dân Việt Nam, không phân biệt tôn giáo, giới tính, cư trú tại địa phương; ưu tiên người dân tộc thiểu số. 2. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 3. Là người tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. 4. Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; có mối liên hệ chặt chẽ trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư. 5. Có khả năng quy tụ, tập hợp, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo. Người có uy tín được lựa chọn từ các đối tượng sau: 1. Già làng, trưởng dòng họ, người thường xuyên được đồng bào dân tộc thiểu số mời thực hiện các nghi lễ truyền thống hoặc nghi lễ tín ngưỡng tốt đẹp của cộng đồng, dân tộc, dòng họ, thôn. 2. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. 3. Cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và nhân viên quốc phòng, người làm việc trong các tổ chức cơ yếu thuộc Quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và công nhân Công an nhân dân đã nghỉ hưu có quá trình công tác lâu năm, có cống hiến cho cộng đồng, dân tộc, đất nước. 4. Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác mặt trận thôn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, Thôn đội trưởng. 5. Nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, nghệ nhân, nhà giáo, thầy thuốc, lương y, công nhân, nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ tiêu biểu, thanh niên tiêu biểu được đa số đồng bào tín nhiệm. Điều kiện bình chọn người có uy tín Nghị định quy định mỗi thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc thôn của xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là xã) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn, công nhận 01 người có uy tín. Trường hợp thôn thành lập mới do sắp xếp, sáp nhập các thôn từ ngày 26/5/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tùy theo tình hình thực tế, quyết định số lượng người có uy tín của thôn mới nhưng không vượt quá tổng số người có uy tín của các thôn trước khi sáp nhập.