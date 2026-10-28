Lạng Sơn: Chuẩn bị chu đáo, thiết thực cho chuỗi hoạt động cấp tỉnh hưởng ứng Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2026

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 6/11 tới đây tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh (xã Quốc Khánh). Đây là sự kiện quy mô cấp tỉnh mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Vũ Hoàng Anh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: BLS.

Thông qua chương trình, cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp mong muốn tiếp thêm động lực để các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi vùng biên nỗ lực vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống; qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững và gắn phát triển kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự kết hợp hài hòa giữa việc chăm lo an sinh trước mắt với các giải pháp hỗ trợ căn cơ về sinh kế và giáo dục cho vùng biên giới. Tại chương trình, Hội Khuyến học tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động, mở ra cơ chế đồng hành lâu dài cùng sự nghiệp giáo dục nơi phên dậu.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức sẽ trao học bổng “Khuyến học – Đồng hành cùng học sinh vùng biên giới” và hỗ trợ kinh phí học tập cho các em học sinh vượt khó trên địa bàn các xã biên giới.

Song song với hoạt động tiếp sức đến trường, chương trình sẽ trực tiếp trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo “cần câu” giúp người dân phát triển sản xuất lâu dài, đồng thời tổ chức mô hình “Gian hàng 0 đồng” để san sẻ nhu cầu nhu yếu phẩm thiết yếu với bà con địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo xã Quốc Khánh đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sát thực tế xoay quanh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án hậu cần tại điểm trường, xây dựng kịch bản điều hành chi tiết và kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa.

Các đại biểu cũng bàn thảo kỹ lưỡng quy trình rà soát danh sách học sinh vùng biên nhận học bổng và hộ nghèo nhận hỗ trợ sinh kế để bảo đảm sự công tâm, minh bạch. Bên cạnh đó, hội nghị đã thống nhất phương án lồng ghép tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và hoạt động trồng cây lưu niệm ngay trong khuôn viên Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh nhằm tạo không khí gắn kết, ấm áp tình quân dân.

Các đại biểu phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: BLS.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Vũ Hoàng Anh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan bám sát kế hoạch đã ban hành cùng các nội dung vừa thống nhất để chủ động phối hợp triển khai.

Từng phần việc cần được rà soát kỹ lưỡng, phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận nhằm bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, giúp các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 diễn ra chu đáo, hiệu quả và thực sự thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đặc biệt lưu ý các đơn vị phải chú trọng khâu thẩm định, bảo đảm trao sinh kế và học bổng đúng đối tượng thụ hưởng; đồng thời hoàn thiện chặt chẽ nội dung ký kết phối hợp giữa Hội Khuyến học tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, cũng như chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về hậu cần, khánh tiết tại xã Quốc Khánh.

Để sự kiện tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh vận động các nguồn lực xã hội đồng hành cùng chương trình; tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau sự kiện.

Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn được giao làm đầu mối chính, chịu trách nhiệm tổng hợp toàn bộ thông tin, nguồn lực đóng góp, danh sách đối tượng hỗ trợ và hoàn thiện kịch bản chi tiết gửi đến các đơn vị liên quan để thống nhất tổ chức thực hiện thành công chương trình.