Lạng Sơn chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân học tập số

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức họp thống nhất triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ diễn ra vào ngày 10/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn. Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện kỹ năng số trong toàn xã hội, tạo cơ hội để người dân trực tiếp tiếp cận, thực hành và trải nghiệm các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số thiết yếu; đồng thời là dịp giới thiệu những kết quả, mô hình chuyển đổi số tiêu biểu trong năm 2026; chia sẻ những câu chuyện chuyển đổi số từ thực tiễn.

Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Ngày hội hướng tới việc tạo điều kiện để người dân được tiếp cận, được hướng dẫn, được thực hành và từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số an toàn, hiệu quả. Các hoạt động được tổ chức theo hướng thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế, tránh hình thức, gắn với trải nghiệm và nhu cầu thực tế của người dân.

Người dân xã Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) được sử dụng các ứng dụng số.

Với quan điểm người dân là đối tượng tham gia và thụ hưởng chính, Ngày hội được tổ chức theo hướng tăng cường tương tác, thực hành. Một trong những điểm nhấn tại chương trình là không gian học tập và trải nghiệm số, giúp người dân có thể trực tiếp tham quan, tìm hiểu, thực hành và trải nghiệm nhiều nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số.

Bên cạnh Khu Công dân số - VNeID và an toàn số, Khu dịch vụ công nghệ số, Trạm dịch vụ công số, chương trình còn giới thiệu Khu trải nghiệm giải pháp công nghệ mới, trong đó có các robot AI của MISA được bố trí để đại biểu và người dân trực tiếp tìm hiểu, tương tác.

Ngày hội cũng sẽ diễn ra chương trình tổng kết, trao giải Cuộc thi “Công dân số Xứ Lạng” năm 2026; trao thưởng cho những tập thể và cá nhân đạt giải; qua đó biểu dương và lan tỏa những cách làm, kinh nghiệm và tinh thần chủ động học tập, rèn luyện kỹ năng số.