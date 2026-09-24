Lạng Sơn: Chiêu trò lợi dụng 'ghế nóng' rút lượng lớn tiền mặt tại Hợp tác xã Hợp Thịnh

Kết quả điều tra bước đầu Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, Hợp tác xã Hợp Thịnh được thành lập, đăng ký và hoạt động từ năm 2006, có trụ sở tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Từ năm 2013 đến tháng 8/2019, Lý Bích Linh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã.

Đối tượng Lý Bích Linh - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã, Lý Bích Linh đã nhiều lần tự ý rút quỹ tiền mặt của Hợp tác xã Hợp Thịnh để sử dụng cho mục đích của cá nhân với số tiền rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản chung của Hợp tác xã.

Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng và thu hồi triệt để tài sản đã chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.