Lạng Sơn chỉ đạo xác minh phản ánh về sản phẩm khâu nhục đóng hộp

Yêu cầu làm rõ phản ánh về sản phẩm khâu nhục

Ngày 19.10.2026, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Văn bản số 9811/VP-KTTH về việc khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm Bát Khẩu Nhục Lạng Sơn đóng hộp.

Theo văn bản, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết của tài khoản Nguyễn Hạc đăng trong nhóm “Hội khau nhục Lạng Sơn”, phản ánh việc người mua sau khi nhận sản phẩm không thể liên hệ được với người bán. Bài viết kèm hình ảnh sản phẩm, bao bì và thông tin giao hàng.

Trước nội dung phản ánh này, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, đã có ý kiến chỉ đạo kiểm tra, xác minh để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm nếu có.

Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, với vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, được giao chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan khẩn trương làm rõ nội dung phản ánh.

Các đơn vị phải hoàn thành việc kiểm tra, xác minh và báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 25.10.2026.

Động thái chỉ đạo của UBND tỉnh diễn ra trong bối cảnh những phản ánh liên quan đến sản phẩm đặc sản địa phương trên môi trường kinh doanh trực tuyến đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm tra thông tin hàng hóa, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Bảo vệ uy tín đặc sản truyền thống

Khâu nhục là món ăn truyền thống nổi tiếng của Lạng Sơn, được chế biến công phu từ thịt ba chỉ cùng các loại gia vị, sau đó hấp trong nhiều giờ để tạo nên hương vị đặc trưng. Món ăn thường xuất hiện trong các dịp lễ, Tết, cưới hỏi và những bữa tiệc đãi khách, trở thành một nét riêng trong văn hóa ẩm thực xứ Lạng.

Việc phát triển các sản phẩm đặc sản đóng hộp giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa món ăn truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, để duy trì uy tín của đặc sản, thông tin về nguồn gốc, thành phần, chất lượng và chủ thể sản xuất cần được thể hiện minh bạch, chính xác.

Đối với các sản phẩm sử dụng tên địa danh, hình ảnh đặc sản hoặc thông tin về chương trình OCOP trên bao bì, việc kiểm tra tính xác thực của những thông tin này cũng có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ thương hiệu địa phương.

Người tiêu dùng cần được cung cấp thông tin rõ ràng để có cơ sở lựa chọn sản phẩm, trong khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh chân chính cần được bảo vệ trước nguy cơ ảnh hưởng uy tín bởi những hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Trong vụ việc tại Lạng Sơn, kết quả xác minh của cơ quan chức năng sẽ là căn cứ để làm rõ những nội dung được phản ánh và xác định biện pháp xử lý phù hợp nếu phát hiện vi phạm.

Việc kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng hóa, nếu có, không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn giúp gìn giữ giá trị của đặc sản truyền thống, tạo dựng niềm tin đối với sản phẩm mang tên địa phương.