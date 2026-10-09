Lạng Sơn: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, công an tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư, nhất là đối với các dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục có liên quan để triển khai dự án theo tiến độ.

Ảnh minh họa.

Yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các cam kết về triển khai dự án và kinh phí xã hội hóa hạ tầng giao thông. Đối với các dự án chưa đủ điều kiện về tiềm năng gió, số liệu đo gió, tiếp tục theo dõi, tổ chức tiếp nhận, thẩm định khi dự án đủ điều kiện theo quy định. Định kỳ hằng tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn kết quả thực hiện, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị xử lý.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị ngành điện lực và các cơ quan liên quan rà soát phương án đường dây đấu nối, hạ tầng lưới điện và khả năng giải tỏa công suất. Hướng dẫn, rà soát phương án đầu tư đường giao thông kết nối và việc triển khai hạ tầng giao thông theo phương thức xã hội hóa. Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đất đai, môi trường, lâm nghiệp và giải phóng mặt bằng; kịp thời tham mưu xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thường xuyên nắm tiến độ thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chủ động tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, gặp khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền.

Được biết, ngày 30/6, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án điện gió đầu tiên trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển năng lượng Gia Lai làm chủ đầu tư, với tổng công suất 140 MW và tổng mức đầu tư khoảng 5.643 tỷ đồng.

Theo tiến độ được phê duyệt, Nhà máy điện gió Văn Lãng 1 dự kiến hoàn thành và phát điện thương mại trong quý IV năm 2027; Nhà máy điện gió Lộc Bình 3 dự kiến hoàn thành và phát điện thương mại trong quý I/2028. Thời hạn hoạt động của cả hai dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.