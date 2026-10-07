Lạng Sơn: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Y tế Lạng Sơn trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phối hợp, lồng ghép phù hợp giữa khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, kiểm tra sức khỏe học sinh, sinh viên, khám bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe cho người lao động, khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và các hình thức khám sức khỏe khác theo quy định.

Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc cho người dân xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn.

Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng, kế thừa kết quả cận lâm sàng còn giá trị. Đồng thời, phối hợp UBND các xã, phường rà soát các hình thức khám sức khỏe theo quy định đã và đang triển khai để bảo đảm mỗi người dân được khám theo một nhóm đối tượng phù hợp, hạn chế trùng lặp, gây lãng phí, trùng thanh toán.

Triển khai hướng dẫn chuyên môn về khám sàng lọc miễn phí theo nhóm tuổi, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nâng cao năng lực tổ chức khám, tư vấn, phát hiện sớm, quản lý yếu tố nguy cơ và bệnh mãn tính sau khám, hướng dẫn chuyển tuyến, theo dõi, quản lý sức khỏe đối với trường hợp phát hiện bất thường.

Phối hợp với các cơ quan liên quan gắn tổ chức khám với quản lý sức khỏe liên tục, toàn diện theo vòng đời, đẩy nhanh việc tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID...

Các sở, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ như: Rà soát, tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn bố trí kinh phí thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, bảo đảm đúng trách nhiệm, phạm vi chi và phân cấp ngân sách.

Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức kiểm tra sức khỏe học sinh và các hoạt động y tế trường học theo đúng quy định. Cùng đó, đẩy nhanh kết nối, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe, dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thông tin sức khỏe người dân trên VNeID.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh gửi dữ liệu về khám, chữa bệnh bảo đảm đúng, đủ, kịp thời theo đúng quy định lên Cổng thông tin của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, để thực hiện việc đồng bộ, liên thông, cập nhật kịp thời dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của người tham gia BHYT lên VNeID và các nền tảng dùng chung theo quy định.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn. Tổ chức lựa chọn cơ sở khám bệnh thực hiện nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật về đấu thầu.

Chỉ đạo rà soát, đôn đốc cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định. Chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử và đồng bộ dữ liệu trên VNeID. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn chủ động, tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đúng đối tượng, tránh lãng phí, bỏ sót đối tượng và theo đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan đẩy mạnh truyền thông về ý nghĩa, lợi ích của khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và quản lý sức khỏe. Vận động nhân dân, đoàn viên, người lao động, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và nhóm có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp cao chủ động tham gia đúng đối tượng, đúng lộ trình.