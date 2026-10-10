Lạng Sơn chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB, nâng công suất mỏ than Na Dương

Tiến độ kiểm đếm, triển khai còn chậm

Thông tin từ UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, dự án đầu tư mở rộng nâng công suất mỏ than Na Dương có quy mô sử dụng đất gần 1.500 ha tại hai xã Na Dương và Lợi Bác với tổng vốn đầu tư hơn 777 tỷ đồng, công suất thiết kế 1,2 triệu tấn than/năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn xem xét phương án thực hiện dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương (Ảnh: Đỗ Hoạt).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, năm 2026, dự án đặt mục tiêu giải phóng mặt bằng hơn 104ha, trong đó xã Na Dương hơn 63,7ha, xã Lợi Bác hơn 40ha; dự kiến ảnh hưởng đến 244 hộ dân và 2 tổ chức.

Đến ngày 5/10, công tác kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất đã thực hiện được 102,5ha, còn khoảng 2,25ha chưa kiểm đếm. Các cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 28,16ha, liên quan đến 109 hộ, với tổng kinh phí hơn 78,4 tỷ đồng. Số tiền bồi thường, hỗ trợ đã chi trả cho 92 hộ, đạt hơn 69,8 tỷ đồng. Diện tích đã bàn giao cho nhà đầu tư đạt hơn 32ha, tương đương 30,8%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo việc thực hiện GPMB dự án Đầu tư mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương tại thực địa (Ảnh: Đỗ Hoạt).

Bên cạnh những kết quả đạt được, tiến độ giải phóng mặt bằng dự án vẫn còn chậm so với yêu cầu. Khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến hồ sơ pháp lý về đất đai. Công tác xác minh nguồn gốc và hiện trạng sử dụng đất; thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân... cũng gặp khó khăn.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo xã Na Dương và Lợi Bác, lãnh đạo Công ty Than Na Dương (nhà đầu tư) đã trao đổi, làm rõ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong công tác giải phóng mặt bằng dự án. Từ đó, đề xuất những giải pháp tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ mở rộng, nâng công suất mỏ than Na Dương.

Đẩy nhanh tiến độ

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn ghi nhận sự cố gắng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, qua kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đã có chuyển biến. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bước đầu phát huy hiệu quả, một số hộ dân cơ bản đồng thuận, thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng khi phương án được phê duyệt. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện tại một số địa bàn còn chậm so với yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn chủ trì buổi kiểm tra tại Công ty Than Na Dương (Ảnh: Đỗ Hoạt).

Về nhiệm vụ thời gian tiếp theo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu: Các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Xác định rõ những nội dung đã hoàn thành, những nội dung còn chậm, nguyên nhân và trách nhiệm của từng đơn vị. Việc đánh giá phải căn cứ vào kết quả thực tế, không cào bằng giữa các địa bàn; đồng thời, phát huy những cách làm hiệu quả để tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Các cơ quan của tỉnh căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hỗ trợ, hướng dẫn UBND xã Na Dương và Lợi Bác trong xác minh về nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất, cũng như thực hiện điều chỉnh quy mô dự án Khu tái định cư xã Na Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn kết luận buổi kiểm tra (Ảnh: Đỗ Hoạt).

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Lộc Bình phối hợp với UBND xã Na Dương và Lợi Bác đẩy nhanh công tác đo đạc, kiểm đếm, lập, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhanh chóng bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để triển khai thi công dự án.

UBND xã Na Dương và Lợi Bác tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đồng thuận thực hiện kiểm đếm, nhận tiền hỗ trợ đền bù và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Đối với các trường hợp không đồng thuận, cần phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, xử lý theo quy định, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Đồng thời, phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Lộc Bình giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án.

Công ty Than Na Dương tiếp tục phối hợp với UBND hai xã và các cơ quan liên quan của tỉnh trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án; chủ động trao đổi, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.