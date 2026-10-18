Lạng Sơn chấp thuận dự án điện gió hơn 4.000 tỷ đồng

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UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định 1925/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đình Lập 5. Các nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam.

Dự án triển khai tại các xã Đình Lập, Kiên Mộc và Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài từ quý III/2026 đến quý II/2027; giai đoạn thực hiện từ quý III/2027 đến quý III/2028. Công trình dự kiến hoàn thành, đưa vào vận hành và khai thác trong quý IV/2028.

Hạ tầng dự án gồm hệ thống tua-bin gió, thiết bị phụ trợ và cáp điện trung thế nội bộ. Cùng với các hạng mục phát điện là trạm biến áp nâng áp 220 kV, công suất 2x63 MVA, và đường dây 220 kV mạch kép đấu nối vào hệ thống điện. Việc bố trí đồng bộ nguồn phát và hạ tầng truyền tải là nội dung quan trọng trong phương án đầu tư.

Theo báo cáo, sản lượng điện dự tính của nhà máy đạt 276.180 MWh mỗi năm. Đây là chỉ tiêu dự kiến của dự án, gắn với điều kiện triển khai và vận hành thực tế. Nguồn điện mới được kỳ vọng góp phần khai thác tiềm năng gió tại địa phương và bổ sung nguồn cung cho hệ thống điện quốc gia.

Đối với Trungnam Group, Đình Lập 5 đánh dấu bước mở rộng hoạt động đầu tư năng lượng ra phía Bắc. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, quá trình triển khai sẽ có sự phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục, bảo đảm yêu cầu về đất đai, xây dựng, môi trường và bảo tồn di sản văn hóa.

Tiến độ dự án điện gió cần được xem xét cùng khả năng hoàn thiện hồ sơ và hạ tầng đấu nối. Công suất thiết kế thể hiện quy mô nguồn phát; đóng góp thực tế còn gắn với thời điểm hoàn thành, điều kiện vận hành và khả năng đưa điện lên lưới.

Vì vậy, mốc được chấp thuận chủ trương đầu tư cần được phân biệt với mốc khởi công và vận hành thương mại. Ở giai đoạn hiện nay, thông tin về Đình Lập 5 phản ánh kế hoạch đầu tư và lộ trình dự kiến. Việc thực hiện đầy đủ thủ tục, phối hợp giữa doanh nghiệp với địa phương và tổ chức thi công theo kế hoạch sẽ quyết định khả năng chuyển quy mô vốn đăng ký thành công trình cung cấp điện.