Lạng Sơn chấp thuận dự án điện gió Đình Lập 5 hơn 4.079 tỷ đồng

Ngày 16/10/2026, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đình Lập 5.

Hai doanh nghiệp được chấp thuận thực hiện dự án gồm Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam và Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam, đều thuộc hệ sinh thái Trungnam Group.

Dự án được triển khai trên địa bàn các xã Đình Lập, Kiên Mộc và Châu Sơn, tỉnh Lạng Sơn, với công suất thiết kế 100 MW và tổng vốn đầu tư 4.079,5 tỷ đồng.

Gần 3.468 tỷ đồng dự kiến huy động từ tổ chức tín dụng

Theo thông tin công bố, trong tổng mức đầu tư 4.079,5 tỷ đồng, vốn góp của các nhà đầu tư là 611,9 tỷ đồng, tương đương 15%. Phần vốn còn lại khoảng 3.467,6 tỷ đồng, chiếm 85%, dự kiến huy động từ các tổ chức tín dụng.

Với quy mô công suất 100 MW, suất đầu tư bình quân của dự án vào khoảng 40,8 tỷ đồng/MW, bao gồm các hạng mục phát điện, hạ tầng kỹ thuật và đấu nối.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 65 ha, trong đó 35 ha sử dụng có thời hạn và 30 ha sử dụng tạm thời. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ thời điểm được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất.

Nhà máy điện gió Đình Lập 5 có công suất thiết kế 100 MW, tổng vốn đầu tư 4.079,5 tỷ đồng, dự kiến vận hành từ quý IV/2028. Ảnh Chính Phủ

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án bao gồm hệ thống tua-bin gió, móng và tháp tua-bin, các thiết bị phụ trợ cùng hệ thống cáp điện trung thế nội bộ.

Đáng chú ý, nhà đầu tư dự kiến xây dựng trạm biến áp nâng áp 220 kV với công suất 2 × 63 MVA và tuyến đường dây 220 kV mạch kép để đấu nối vào thanh cái 220 kV của Trạm biến áp 220 kV Lạng Sơn 1.

Sản lượng điện dự kiến của nhà máy đạt khoảng 276.180 MWh mỗi năm. Đây là sản lượng tính toán theo phương án dự án, chưa phải kết quả phát điện thực tế.

Việc đầu tư đồng bộ hệ thống phát điện và hạ tầng đấu nối được xem là yếu tố quan trọng để đưa công suất của nhà máy lên hệ thống điện quốc gia sau khi hoàn thành.

Dự kiến vận hành vào quý IV/2028

Theo tiến độ được chấp thuận, giai đoạn chuẩn bị đầu tư diễn ra từ quý III/2026 đến hết quý II/2027. Giai đoạn thực hiện dự án dự kiến kéo dài từ quý III/2027 đến quý III/2028.

Nhà máy điện gió Đình Lập 5 được lên kế hoạch hoàn thành và đưa vào vận hành, khai thác trong quý IV/2028.

Để đạt được mốc thời gian này, các nhà đầu tư cần hoàn thiện thủ tục về đất đai, xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng và thu xếp nguồn vốn theo quy định.

Các nhà đầu tư cũng phải thực hiện nghĩa vụ ký quỹ hoặc bảo đảm thực hiện dự án trong thời hạn ba tháng kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt.

Cùng với đó, việc triển khai các hạng mục liên quan đến hệ thống truyền tải và đấu nối sẽ có vai trò quan trọng đối với khả năng đưa nhà máy vào khai thác đúng kế hoạch.

Đối với Trungnam Group, Nhà máy điện gió Đình Lập 5 đánh dấu bước mở rộng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tại khu vực phía Bắc, sau các dự án điện gió, điện mặt trời và hạ tầng năng lượng tại miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam.

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trungnam Group, đánh giá dự án có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp tại miền Bắc, đồng thời kỳ vọng công trình sẽ góp phần bổ sung nguồn điện tái tạo cho tỉnh Lạng Sơn và hệ thống điện quốc gia.

Việc được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là bước hoàn thiện thủ tục pháp lý quan trọng đối với Nhà máy điện gió Đình Lập 5. Tuy nhiên, tiến độ vận hành vào quý IV/2028 vẫn phụ thuộc vào việc hoàn tất các thủ tục tiếp theo, huy động vốn, triển khai xây dựng và hoàn thiện hạ tầng đấu nối.