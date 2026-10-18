Lạng Sơn chấp thuận đầu tư Nhà máy điện gió Đình Lập 5, vốn hơn 4.079 tỷ đồng

Việc chấp thuận đầu tư Nhà máy điện gió Đình Lập 5 mở ra cơ hội để Trungnam Group tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án năng lượng tại miền bắc. (Ảnh: ĐN)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 1925/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư và đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Đình Lập 5 cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam và Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Trung Nam.

Dự án được triển khai tại các xã Đình Lập, Kiên Mộc và Châu Sơn (tỉnh Lạng Sơn), với công suất thiết kế 100MW, tổng vốn đầu tư 4.079,5 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công trình dự tính hoàn thành, đưa vào vận hành và khai thác trong quý IV/2028.

Đây là dự án đầu tiên của Trungnam Group tại khu vực phía bắc, đánh dấu bước mở rộng địa bàn đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Việc triển khai dự án được kỳ vọng góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng gió của địa phương, bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia và đa dạng hóa cơ cấu nguồn cung năng lượng.

Theo kế hoạch, giai đoạn chuẩn bị đầu tư kéo dài từ quý III/2026 đến quý II/2027; giai đoạn thực hiện dự án từ quý III/2027 đến quý III/2028. Các hạng mục chính gồm hệ thống tua-bin gió và thiết bị phụ trợ, hệ thống cáp điện trung thế nội bộ, trạm biến áp nâng áp 220kV công suất 2x63MVA và đường dây 220kV mạch kép đấu nối vào hệ thống điện.

Sản lượng điện dự tính của nhà máy đạt 276.180MWh hằng năm. Việc đầu tư đồng bộ các hạng mục phát điện và đấu nối là điều kiện quan trọng để đưa nguồn điện vào vận hành, nâng cao khả năng khai thác nguồn năng lượng tái tạo tại địa phương.

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục gia tăng, việc bổ sung các nguồn điện mới có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo đảm cung ứng điện, nhất là tại khu vực phía bắc.

Đối với Lạng Sơn, dự án được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung điện tại chỗ, đa dạng hóa cơ cấu năng lượng và nâng cao tính chủ động trong bảo đảm cung ứng điện. Hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ triển khai, việc hoàn thiện hạ tầng đấu nối và khả năng vận hành theo kế hoạch.

Lãnh đạo Trungnam Group cho biết, đơn vị sẽ phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, thực hiện các thủ tục theo quy định, bảo đảm yêu cầu về đất đai, xây dựng, môi trường và bảo tồn di sản văn hóa trong quá trình triển khai dự án.

Việc chấp thuận đầu tư Nhà máy điện gió Đình Lập 5 mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, phát triển các dự án năng lượng tại miền bắc, đồng thời góp phần khai thác tiềm năng của từng vùng miền, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng bền vững.