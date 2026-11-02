Lạng Sơn: Cận cảnh dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư chậm tiến độ gần một năm

Theo Ban QLDA Đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn, dự án xây dựng đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư TP Lạng Sơn được triển khai từ năm 2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, đến nay đang chậm tiến độ gần một năm.

Dự án có tổng diện tích 24,51ha, gồm tuyến chính là đường Lý Thái Tổ kéo dài, có độ dài toàn tuyến là 1,1km và hạ tầng khu dân cư, tái định cư.

Tuy vậy, do vướng mặt bằng, đến ngày 28/4/2026 dự án mới được triển khai thi công trên tuyến chính nhưng đến nay vẫn ì ạch vì mặt bằng xôi đỗ. Riêng hạng mục thi công khu dân cư, tái định cư vẫn chưa có mặt bằng để triển khai thi công.

Toàn dự án có 550 hộ, hai tổ chức bị ảnh hưởng. Đến nay, chủ đầu tư mới được bàn giao khoảng 6.000m². Nguyên nhân chính là do trong khu vực có dân cư đông, nhiều công trình không phép, người dân chưa đồng thuận về giá đền bù.

Ông Vũ Mạnh Hiệp, Chỉ huy trưởng Công ty CP Xây dựng và Vận tải Hải Phong cho biết: Hiện đơn vị đang duy trì 5 máy xúc, 1 máy ủi, 2 xe lu, 7 ô tô và khoảng 30 người lao động tại dự án để thi công. Tuy nhiên, do mặt bằng được giao ít, lại xôi đỗ nên dự án triển khai rất chậm. Đến nay, giá trị hợp đồng thi công mới đạt 7/197 tỷ đồng, chậm gần một năm so với kế hoạch.

“Chúng tôi kiến nghị địa phương đẩy nhanh tiến độ mặt bằng, ngay khi có mặt bằng, nhà thầu sẽ tăng thêm máy móc, nhân công để đẩy nhanh tiến độ thi công", ông Vũ Mạnh Hiệp nói.

Để giải quyết vướng mắc mặt bằng, Đảng ủy phường Đông Kinh đã phát động chiến dịch 100 ngày đêm triển khai, phấn đấu đến hết năm 2026 sẽ xong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án.

Đặc biệt, trong buổi kiểm tra mới đây, ông Phùng Quang Hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh đã trực tiếp vận động 3 trường hợp chưa phối hợp kiểm đếm tại dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định thành phố Lạng Sơn với tổng diện tích hơn 1.800m² (Ảnh: Trang Ninh).

Tại buổi kiểm tra này, ông Phùng Quang Hội cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của UBND phường phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực đô thị khẩn trương thực hiện công tác lập, phê duyệt phương án bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng. Mục tiêu là sớm tạo mặt bằng sạch bàn giao cho nhà thầu xây lắp và thúc đẩy giải ngân nguồn vốn đã bố trí cho dự án trong năm 2026 (Ảnh: Trang Ninh).

Bí thư phường Đông Kinh cũng giao Văn phòng Đảng ủy phường tham mưu xây dựng chương trình công tác để lãnh đạo Đảng ủy phường tiếp tục duy trì tham gia các buổi đối thoại trực tiếp với các trường hợp bị thu hồi đất, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án (Ảnh: Trang Ninh).

Được biết, dự án có tổng mức đầu tư 690 tỷ đồng, do Ban QLDA Đầu tư Xây dựng tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư. Dự án nhằm xây dựng đường nối từ quốc lộ 1 vào cầu Đông Kinh, mở khu dân cư 2 bên giúp mở rộng không gian phát triển đô thị trên địa bàn.