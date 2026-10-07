Lạng Sơn: Bắt đối tượng trốn truy nã cùng súng và đạn AK trong rừng biên giới

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, các lực lượng nghiệp vụ trực thuộc vừa phối hợp bắt giữ Phương Văn Kỳ (SN 1983, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) sau thời gian dài trốn truy nã về hành vi vận chuyển trái phép 35 bánh heroin.

Đối tượng bị bắt giữ tại căn nhà hoang trong rừng, sát biên giới Lạng Sơn.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện Phương Văn Kỳ là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó qua nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đối tượng Phương Văn Kỳ thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ, lẩn trốn tại các lán trại bỏ hoang trong rừng khu vực giáp ranh biên giới, đêm khuya xuống khu vực nhà dân.

Đối tượng nghiện ma tuý, cực kỳ cảnh giác, khi đi đâu cũng mang theo khẩu súng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Đối tượng và khẩu sáng, có đạn đã lên nòng thường xuyên sử sụng.

Khoảng 15h30 ngày 4/10, 4 tổ công tác của Công an tỉnh Lạng Sơn mật phục nhiều giờ tại nhiều địa điểm xung quanh nơi đối tượng Kỳ lẩn trốn, bắt giữ khi đối tượng đang đi xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma túy về sử dụng. Khám xét trên người đối tượng, thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK, trong đó có viên đã lên nòng.

Đối tượng khai nhận bản thân biết bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà, chỉ khi trời tối mới về nhà lấy lương thực và tìm mua ma túy để sử dụng.

Đối với khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn trên, Kỳ khai nhận từ khi bị truy nã đến nay thường xuyên mang theo người để đề phòng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.