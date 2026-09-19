Lạng Sơn bảo đảm an toàn trong hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước

Các học viên được cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ truyền đạt kỹ năng xử lý sự cố dưới nước

Chương trình được tổ chức tại xã Hữu Liên với sự tham gia của 110 học viên đến từ các xã Hữu Liên, Bắc Sơn, Vũ Lễ, Mẫu Sơn và Bình Gia. Đây là những người trực tiếp thực hiện, giám sát công tác cứu nạn, cứu hộ; quản lý, kinh doanh dịch vụ du lịch dưới nước; điều khiển thuyền, bè và các phương tiện vui chơi, giải trí dưới nước.

Thông qua 8 chuyên đề, học viên được trang bị kiến thức về trách nhiệm của cá nhân và nhiệm vụ của lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở; các điều kiện an toàn theo quy định của pháp luật; quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị; biện pháp, chiến thuật và kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ.

Học viên trao đổi với cán bộ hướng dẫn về các tình huống cứu nạn, cứu hộ thực tế

Các nội dung về kỹ năng thoát nạn, cứu người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu và sử dụng phương tiện, thiết bị cứu hộ được chú trọng. Học viên còn trực tiếp thực hành phương pháp cứu đuối và xử lý một số tình huống có thể xảy ra trong quá trình phục vụ người dân, du khách.

Bên cạnh đó, chương trình phổ biến những yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân viên chuyên môn trong hoạt động bơi, lặn; các quy định đối với sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách; biện pháp bảo đảm an toàn khi kinh doanh những sản phẩm này.

Việc kết hợp phổ biến quy định pháp luật với hướng dẫn kỹ năng và thực hành tình huống giúp học viên nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, chủ động phòng ngừa sự cố và thực hiện đúng quy trình cứu hộ.

Học viên thực hành kỹ năng sơ cấp cứu trên mô hình và thực tế dưới sự hướng dẫn của cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ

Trong khuôn khổ chương trình, học viên được giới thiệu một số nội dung của Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 15.7.2025 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn giai đoạn 2025-2030.

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ trực tiếp tổ chức, quản lý, phục vụ các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại các khu, điểm du lịch.

Qua đó, nâng cao khả năng xử lý tình huống khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn và sơ cấp cứu ban đầu; hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và xây dựng môi trường du lịch Lạng Sơn văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp.