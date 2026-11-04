Lạng Sơn: Bản sắc hội tụ-khát vọng vươn xa

Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Dự chương trình nghệ thuật có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh; các xã, phường và đông đảo nhân dân.

Với chủ đề “Lạng Sơn-Bản sắc hội tụ và khát vọng vươn xa”, chương trình nghệ thuật quy tụ hơn 130 nghệ sĩ, diễn viên với các tiết mục được dàn dựng gồm 3 chương: “Nguồn cội, sắc màu xứ Lạng”; “Quê hương, truyền thống hào hùng” và “Kỷ nguyên mới-Lạng Sơn” khát vọng vươn xa.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Lạng Sơn dự chương trình. (Ảnh: TUYẾT MAI)

Lạng Sơn (hay còn gọi là xứ Lạng) là vùng đất địa đầu đóng vai trò chiến lược trong bảo vệ biên cương phía đông bắc của Tổ quốc. Đây còn là địa phương có bề dày truyền thống phát triển kinh tế biên mậu với địa danh phố chợ Kỳ Lừa nổi tiếng từ thế kỷ 17.

Các tiết mục đậm nét văn hóa truyền thống xứ Lạng. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Theo các tài liệu lịch sử, ngày 1/10 năm Minh Mệnh thứ 12 (tức là ngày 4/11/1831), Thừa tuyên Lạng Sơn được đổi thành tỉnh Lạng Sơn, gồm 1 phủ Trường Khánh; 7 châu: Châu Ôn, Thất Nguyên, Lộc Bình, Thoát Lãng, Yên Bác, Văn Quan, Văn Uyên 1.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn theo dõi chương trình. (Ảnh: TUYẾT MAI)

Giữa năm 1933, đồng chí Hoàng Văn Thụ đã thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên tại đình Háng Pài, xã Thụy Hùng, huyện Văn Uyên (nay là xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) và trực tiếp làm Bí thư.

Các tiết mục nhắc nhở đến dấu mốc thành lập Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn năm 1933. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Trải qua những thăng trầm và biến thiên của lịch sử dân tộc, Lạng Sơn luôn là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, có những đóng góp quan trọng, cùng quân và dân cả nước làm nên những chiến công hiển hách, viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Đông đảo nhân dân đã tới thưởng thức chương trình nghệ thuật. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Có thể nói, chương trình nghệ thuật Chào mừng kỷ niệm 195 năm ngày thành lập tỉnh, đã khắc họa truyền thống hào hùng, bản sắc văn hóa độc đáo và khát vọng phát triển mạnh mẽ của mảnh đất và con người Lạng Sơn trong kỷ nguyên mới.

Tiết mục ca ngợi Đảng trong chương trình. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Các tiết mục đều đã được đầu tư công phu, dàn dựng kỹ lưỡng với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp, các cộng tác viên cùng các câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Chương trình đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân; đồng thời là dịp các thế hệ hôm nay tri ân công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước.

Chương trình đã tạo sự vui tươi phấn khởi trong dịp kỷ niệm quan trọng của tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TUYẾT MAI)

Ý nghĩa của chương trình đã khẳng định những thành tựu trong chặng đường lịch sử xây dựng tỉnh Lạng Sơn gần hai thế kỷ, qua đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cổ vũ ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.