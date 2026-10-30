Lạng Sơn - 195 năm hành trình lịch sử và đổi mới

Trưng bày diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn, gồm 3 phần: “Lạng Sơn - Dấu ấn vùng đất và con người”; “Lạng Sơn - Hành trình lịch sử và hào khí địa đầu Tổ quốc” và “Lạng Sơn hôm nay - Kiến tạo và bứt phá”.

Ngoài ra, tại khuôn viên Bảo tàng còn trưng bày 12 bản đồ giới thiệu sự thay đổi về địa giới, đơn vị hành chính của các châu, huyện, tỉnh qua các thời kỳ: năm 1490, năm 1888 và năm 2025.

Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Với hơn 300 hình ảnh tài liệu và hiện vật được lựa chọn, không gian trưng bày đưa công chúng đến với hành trình khám phá lịch sử Lạng Sơn qua các thời kỳ. Trưng bày phác họa những dấu ấn hình thành và phát triển của vùng đất, những trang sử hào hùng nơi địa đầu Tổ quốc đến diện mạo đổi mới, năng động và khát vọng phát triển của Lạng Sơn hôm nay.

Trưng bày cũng giới thiệu những dấu mốc lịch sử tiêu biểu, tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc, truyền thống yêu nước và cách mạng của vùng đất, con người Lạng Sơn. Đồng thời, phản ánh những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, nhất là những kết quả đạt được trong công cuộc đổi mới.

Trưng bày diễn ra đến ngày 30/11.