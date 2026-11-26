Sau bữa cơm trưa, ông Nguyễn Văn Lẫm lại vội vã đội nón ra đồng rau Bàu Tròn (thôn Đại An, xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng) chăm sóc vườn mướp của gia đình. Đây là vụ sản xuất chính trong năm, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nên ông đặt nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, dù đã bước vào vụ Đông Xuân, thời tiết vẫn nắng nóng, khiến ông không khỏi lo lắng cây trồng khó phát triển thuận lợi.

“Mấy năm trước, thời điểm này mưa nhiều, trời lạnh lắm chứ đâu như bây giờ. Năm nay, cứ qua vài ngày mưa lại xuất hiện nắng gắt, thời tiết rất khó chịu”, ông Lẫm nói.

Theo ông Lẫm, gia đình ông trồng tổng cộng 6 sào mướp, khổ qua (mướp đắng) và ớt để phục vụ thị trường Tết. Dù đã xuống giống, ông vẫn thấp thỏm vì lo lũ đến muộn, gây thiệt hại cho cây trồng.

“Mấy năm trước, đến thời điểm này đã có vài trận lụt đi qua, mình xuống giống cũng yên tâm hơn. Nhưng năm nay chưa có trận lụt nào, tôi chỉ sợ lũ về trễ, cây bị ngập úng, hư hại. Dù bất an nhưng cũng phải gieo trồng vụ Đông Xuân vì Tết đã cận kề”, ông Lẫm chia sẻ.

Ông Lẫm chăm sóc vườn rau

Làng rau Bàu Tròn nằm ven sông Vu Gia, là một trong những vùng chuyên canh rau lớn của tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng. Với diện tích khoảng 30ha và hơn 190 hộ dân chuyên canh, nơi đây được xem là vựa rau lớn của khu vực.

Những ngày này, khắp cánh đồng Bàu Tròn, nông dân đang khẩn trương làm đất, xuống giống, dựng giàn và chăm sóc rau màu để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Dù thời tiết vẫn nắng nóng, người dân không khỏi thấp thỏm trước nguy cơ lũ xuất hiện muộn, đe dọa công sức và chi phí đầu tư của cả vụ mùa.

Cạnh vườn ông Lẫm, bà Lê Thị Ba cũng đang tất bật chuẩn bị cho vụ rau Tết. Gia đình bà hiện có gần 8 sào đất tại cánh đồng Bàu Tròn, chuyên trồng các loại mướp, khổ qua, dưa leo, đậu phộng, đậu tây và bắp. Trong đó, để phục vụ nhu cầu tiêu thụ dịp Tết, gia đình bà tập trung chủ yếu vào những loại rau màu (lagim) có giá trị kinh tế cao.

Gần 20 năm gắn bó với nghề trồng rau tại cánh đồng này, bà Ba cho biết chưa năm nào thời tiết lại thất thường như năm nay. Dù đã bước vào vụ Đông Xuân, nắng vẫn kéo dài, gây nhiều khó khăn cho việc xuống giống và chăm sóc cây trồng.

“Như mọi năm, vào vụ Đông Xuân thường có mưa, thời tiết mát mẻ nên rất thuận lợi để xuống giống. Vậy mà năm nay đã đến Rằm tháng 10 âm lịch vẫn còn nắng”, bà Ba chia sẻ.

Không chỉ lo thời tiết, gia đình bà Ba còn phải gánh thêm chi phí đầu tư sau trận lũ lịch sử năm ngoái. Toàn bộ bạt phủ gốc, sào và lưới làm giàn cho cây trồng đều bị nước lũ cuốn trôi, không thể tận dụng lại. Để bắt đầu vụ sản xuất mới, bà phải chi khoảng 7 triệu đồng mua bạt phủ mới.

Vụ rau Đông Xuân là vụ sản xuất chính trong năm của người dân Bàu Tròn.

Nông dân Bàu Tròn tất bật chăm sóc rau màu, chuẩn bị nguồn cung cho thị trường Tết.

“Loại bạt này nếu bảo quản tốt có thể sử dụng khoảng 3 năm, giúp giảm chi phí cho những vụ sau. Chỉ mong năm nay thời tiết thuận lợi, rau được mùa, được giá để bà con có thêm thu nhập”, bà Ba nói.

Theo bà Ba, hiện mướp được thương lái thu mua với giá khoảng 15.000 đồng/kg và có thể tăng vào những ngày cận Tết. Đây là tín hiệu tích cực giúp người trồng rau thêm kỳ vọng vào vụ mùa quan trọng nhất trong năm.

Theo nhiều hộ trồng rau tại Bàu Tròn, vụ Tết luôn là mùa sản xuất được kỳ vọng nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Nông dân phải bỏ ra khoản chi phí đáng kể để mua giống, phân bón, vật tư làm giàn, trong khi cây trồng có thể bị thiệt hại do mưa lũ. Đầu ra và giá cả cũng phụ thuộc nhiều vào diễn biến thị trường.

Dẫu vậy, đây vẫn là vụ mùa quan trọng nhất trong năm bởi nhu cầu tiêu thụ rau xanh dịp Tết thường tăng cao, mở ra cơ hội cải thiện thu nhập cho người trồng. Vì thế, dù thời tiết chưa thuận lợi, bà con vẫn tranh thủ từng ngày để chăm sóc cây trồng, mong có một vụ rau Tết trọn vẹn.

Đang chăm sóc ruộng mướp và ớt, bà Huỳnh Thị Lực (trú thôn Đại An) cho biết gia đình bà đã xuống giống cách đây khoảng một tháng, dự kiến tuần tới sẽ bắt đầu thu hoạch lứa đầu tiên. Với diện tích 4 sào rau màu, gia đình bà có thể thu hoạch liên tục, cung ứng cho thương lái đến khoảng ngày 20 tháng Chạp.

Bàu Tròn được xem là thủ phủ rau màu lớn của Đà Nẵng

Dù trời vẫn còn nắng, bà Lực cho biết nỗi lo lũ muộn luôn thường trực, nhất là khi rau màu đang trong giai đoạn sinh trưởng. Nếu mưa lũ bất ngờ ập đến, toàn bộ công sức và chi phí đầu tư của người dân có thể mất trắng.

“Tháng 10 âm lịch hằng năm thường có mưa, trời lạnh nhiều, nhưng năm nay lại khác hẳn. Rau vừa xuống giống, phân bón, vật tư đều phải đầu tư đủ thứ. Nếu chẳng may nước lũ tràn về thì thiệt hại rất lớn. Dù vậy, người nông dân như chúng tôi đã gắn bó với nghề trồng rau mấy chục năm, mưa hay nắng cũng phải cố gắng sản xuất. Chỉ mong thời tiết thuận lợi, rau phát triển tốt, giá cả ổn định để bà con có cái Tết phấn khởi”, bà Lực bộc bạch.