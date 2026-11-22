Di tích Lăng Ông Nam Hải (còn gọi là đình Nam Hải) tọa lạc tại ấp Bãi Giếng, đặc khu Kiên Hải, là nơi thờ Nam Hải Đại Tướng quân (Cá Ông) - vị thần bảo hộ của ngư dân vùng biển đảo.

Không gian bên ngoài Lăng Ông Nam Hải.

Lăng Ông Nam Hải có kiến trúc giản dị.

Bên trong lăng thờ Nam Hải Đại Tướng Quân, bệ thờ khung xương Cá Ông ở trung tâm, hai bên là bệ thờ Tả ban và Hữu ban.

Các bộ xương Cá Ông được lưu giữ trong Lăng Ông Nam Hải.

Du khách thắp hương tưởng nhớ Nam Hải Đại Tướng Quân.

Đây là địa điểm tâm linh của người dân vùng biển với tục thờ Cá Ông và cũng là nơi tổ chức lễ hội Nghinh Ông vào ngày 15 và 16/10 âm lịch hàng năm.

Nghi thức lễ Nghinh Ông ngoài biển.

Lễ hội thu hút đông du khách và người dân địa phương tham dự.

Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải kỷ niệm 20 năm công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (2006 - 2026) diễn ra ngày 23 và 24/11 (tức ngày 15 và 16/10 âm lịch). Lễ hội có chủ đề “Đặc khu Kiên Hải - Sáng tạo và phát triển”, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ý nghĩa.