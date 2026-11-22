Lăng Ông Nam Hải và tín ngưỡng thờ Cá Ông ở Hòn Sơn
Nằm bên bờ biển Hòn Sơn, Lăng Ông Nam Hải là nơi người dân gìn giữ tục thờ Cá Ông qua nhiều thế hệ. Những bộ xương Cá Ông được lưu giữ trong lăng và lễ hội Nghinh Ông hằng năm kể câu chuyện về đời sống văn hóa, tín ngưỡng của ngư dân miền biển.
Lễ hội Nghinh Ông Lại Sơn, đặc khu Kiên Hải kỷ niệm 20 năm công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh (2006 - 2026) diễn ra ngày 23 và 24/11 (tức ngày 15 và 16/10 âm lịch). Lễ hội có chủ đề “Đặc khu Kiên Hải - Sáng tạo và phát triển”, với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ý nghĩa.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-anh-lang-ong-nam-hai-va-tin-nguong-tho-ca-ong-o-hon-son-a503148.html