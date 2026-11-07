Làng nho Thái An: Nâng tầm thương hiệu gắn với du lịch trải nghiệm

Được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu nắng nhiều, ít mưa, vùng đất Thái An (xã Vĩnh Hải) từ lâu đã nổi tiếng với những vườn nho trĩu quả, mang hương vị đặc trưng. Không chỉ là cây trồng mang lại nguồn thu nhập cho người dân, nho Thái An đang từng bước khẳng định giá trị thông qua việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, để xây dựng thương hiệu bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi sự kiên trì, đổi mới của người trồng nho và chính quyền địa phương.

Phát huy lợi thế vùng trồng nho đặc trưng

Dọc cung đường ven biển dẫn về vịnh Vĩnh Hy là những vườn nho xanh mướt, trĩu quả trải dài dưới chân núi ở thôn Thái An. Nằm giữa núi và biển, vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu khô nóng, ít mưa, nhiều nắng, cùng điều kiện thổ nhưỡng phù hợp với cây nho, giúp quả có màu sắc đẹp, vị ngọt và hương thơm đặc trưng. Phát huy lợi thế đó, người dân Thái An đã gắn bó với nghề trồng nho qua nhiều thế hệ, từng bước chuyển đổi giống, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Hiện nay, xã Vĩnh Hải có khoảng 200ha nho, tập trung chủ yếu tại thôn Thái An, hình thành vùng sản xuất nho đặc trưng của địa phương.

Ông Nguyễn Khắc Phòng chăm sóc nho.

Gắn bó với nghề trồng nho hơn 30 năm, gia đình ông Trần Thái Kiện (thôn Thái An) hiện có 6ha nho. Ông Kiện cho biết, để nâng cao hiệu quả kinh tế, người trồng phải thường xuyên học hỏi kỹ thuật, lựa chọn giống phù hợp, chú trọng chất lượng quả nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Gia đình ông cũng như nhiều nhà vườn đã áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm, canh tác theo hướng an toàn, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.

Hiện nay, nhiều nhà vườn tại Thái An đã áp dụng quy trình canh tác theo hướng VietGAP, công nghệ tưới tiết kiệm nước, trồng nho trong nhà màng. Trong điều kiện thuận lợi, cây nho có thể cho thu hoạch 3 vụ/năm, sản lượng vụ chính ước đạt 2 - 3 tấn/sào, tập trung vào tháng 4 - 5, tháng 8 - 9 và dịp cuối năm.

Ông Nguyễn Khắc Phòng - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An cho biết, HTX và người dân đang canh tác nhiều giống nho như: Red Cardinal, NH01-152, nho kẹo NH01-26, nho ngón tay đen NH04-102, nho mẫu đơn... Trong đó, giống NH01-152 đang được nhân rộng với diện tích gần 20ha. Đây là giống nho ăn tươi chất lượng cao, chùm quả nặng từ 0,5 đến hơn 1,5kg, thịt chắc, giòn, vị ngọt vừa phải, khi chín có màu đỏ vang đẹp mắt. Việc đa dạng giống nho không chỉ đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng mà còn tạo lợi thế cạnh tranh, từng bước nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu nho Thái An.

Kết nối sản xuất nông nghiệp với du lịch

Không chỉ mang lại giá trị kinh tế từ sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, làng nho Thái An còn trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá cung đường ven biển và vịnh Vĩnh Hy. Dọc tuyến đường dẫn về vịnh, nhiều nhà vườn mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm hái nho, chụp ảnh miễn phí và thưởng thức đặc sản địa phương. Du khách còn được tìm hiểu kỹ thuật trồng, chăm sóc nho, lựa chọn những chùm nho chín mọng ngay tại vườn. Các sản phẩm chế biến như: Rượu nho, mật nho, nho sấy khô được nhiều người lựa chọn làm quà. Từ chỗ chủ yếu bán nho tươi cho thương lái, nhiều hộ đã chủ động quảng bá, bán hàng trực tuyến và kết nối với các đại lý phân phối trên cả nước. Chị Nguyễn Thanh Phượng, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh cho biết: “Nho Thái An có vị ngọt thanh, giòn, tươi ngon và hương vị rất riêng. Nếu tiếp tục chú trọng chất lượng, mẫu mã, quảng bá thương hiệu và kết hợp du lịch trải nghiệm, tôi tin nho Thái An sẽ ngày càng được nhiều người biết đến, có mặt rộng rãi trên thị trường cả nước”.

Du khách tham quan, mua sắm các sản phẩm đặc trưng tại vườn nho Thái An.

Trong nỗ lực nâng cao giá trị sản phẩm, HTX Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thái An đã có nho NH01-152 đạt chứng nhận OCOP 4 sao cấp tỉnh; 7 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm: Nho sấy có đường, nho sấy không đường, nho hồng sấy, mật nho, rượu nho, táo sấy dẻo và mứt rau câu hồng vân. Đây là nền tảng để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển thương hiệu.

Tuy nhiên, hành trình xây dựng thương hiệu nho Thái An vẫn có những khó khăn do biến động thời tiết, chi phí sản xuất, giá cả thị trường và sức ép cạnh tranh. Hoạt động du lịch trải nghiệm cũng cần được tổ chức bài bản hơn, gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ, cải tiến bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ. Ông Trần Minh Thái - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hải cho biết, địa phương xác định cây nho là sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có nhiều tiềm năng phát triển gắn với du lịch. Thời gian tới, xã tiếp tục định hướng người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, sản xuất theo hướng an toàn; tăng cường liên kết giữa nông dân, HTX và doanh nghiệp trong chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá, phát triển du lịch trải nghiệm tại làng nho Thái An, từng bước xây dựng thương hiệu có uy tín, nâng cao thu nhập cho người dân.