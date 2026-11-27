Dua Lipa đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý với kế hoạch trở lại sau Radical Optimism (2024). Theo tạp chí The Sun, nữ ca sĩ đã gần hoàn tất album phòng thu thứ tư và đang chuẩn bị hình ảnh quảng bá cùng MV mới tại Los Angeles (Mỹ). Đĩa đơn mở đường được cho là có thể xuất hiện vào đầu năm 2027, trước thềm Coachella vào tháng 4. Tuy nhiên, thời điểm phát hành album vẫn chưa được công bố chính thức.

Billie Eilish cũng xác nhận tiếp tục làm nhạc cùng anh trai Finneas. Đây sẽ là album phòng thu thứ tư của nữ ca sĩ, nối tiếp Hit Me Hard and Soft (2024). Ê-kíp của nữ ca sĩ đang đàm phán cho kế hoạch lưu diễn sân vận động năm 2027 - 2028, đồng thời xác nhận Billie sẽ diễn headliner tại các lễ hội âm nhạc 2027 (Glastonbury, Roskilde Festival và BST Hyde Park). Thế nên, dù chưa tiết lộ thời điểm phát hành, khán giả kỳ vọng sản phẩm sẽ sớm được ra mắt để mang đi quảng bá trên những sân khấu sắp tới.

Adele nhiều khả năng sẽ trở lại sau 6 năm kể từ album 30 với album phòng thu thứ năm. Dự án dự kiến ra mắt vào Hè 2027 với tên gọi 39 (trùng với độ tuổi của cô vào tháng 5 năm sau), tiếp tục có sự đồng hành của cộng sự lâu năm Paul Epworth. Dù vậy, đến nay phía Adele vẫn chưa xác nhận chính thức về kế hoạch phát hành album mới.

Sabrina Carpenter được đồn đoán đang chuẩn bị album phòng thu thứ tám sau Man's Best Friend. Trang tin TMZ cho rằng sản phẩm có thể phát hành trong Quý I/2027, trước khi nữ ca sĩ bắt đầu chuyến lưu diễn sân vận động quy mô toàn cầu vào cuối năm. Tuy nhiên đến nay, Sabrina chưa chính thức xác nhận kế hoạch phát hành album cũng như lịch trình lưu diễn trên.

Cardi B đã xác nhận bắt tay thực hiện album phòng thu thứ ba sau Am I the Drama?. Nữ rapper cho biết đã có một số ca khúc mới và đang tập trung vào quá trình sáng tác, thu âm để sớm đưa sản phẩm đến với khán giả.

Ed Sheeran cũng hé lộ những sáng tác chưa phát hành tại một buổi diễn bí mật ở Yellow Springs, Ohio (Mỹ). Sự kiện được tổ chức với quy định không sử dụng điện thoại nhằm hạn chế việc ghi âm và phát tán nhạc mới. Dù chưa công bố thời điểm ra mắt, những động thái này khiến người hâm mộ thêm tò mò về sản phẩm tiếp theo của nam ca sĩ.

Lana Del Rey vẫn chưa ấn định ngày ra mắt album Stove. Dự án từng được dự kiến phát hành trong năm 2026 nhưng liên tục bị trì hoãn do nữ ca sĩ tiếp tục bổ sung các sáng tác mới. Vì vậy, năm 2027 đang được người hâm mộ kỳ vọng sẽ là thời điểm album chính thức đến với khán giả.

Rihanna đang rục rịch phát hành album phòng thu thứ chín (R9) sau hơn 10 năm kể từ ANTI. Theo chia sẻ gần đây của A$AP Rocky, nữ ca sĩ đang làm nhạc nghiêm túc trong phòng thu và chính cô cũng tiết lộ bản thân sở hữu khoảng 170 ca khúc chưa phát hành. Tuy nhiên, thời điểm trở lại của Rihanna vẫn còn bỏ ngỏ.

Beyoncé cũng là cái tên được kỳ vọng sẽ trở lại với Act III - phần tiếp theo của chuỗi dự án gồm Renaissance (2022) và Cowboy Carter (2024). Nhiều dự đoán cho rằng album mới sẽ khai thác âm hưởng Rock, nhưng nữ ca sĩ chưa đưa ra xác nhận.

Năm 2027 đang dần gõ cửa với nhiều cái tên đáng chú ý với khán giả yêu nhạc quốc tế. Dù không phải mọi kế hoạch đều đã được xác nhận, những động thái từ các nghệ sĩ lớn đủ để người hâm mộ bắt đầu cập nhật playlist và chờ đón những màn trở lại hoành tráng trong năm mới.