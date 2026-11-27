Du khách trải nghiệm tại Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên).

Ban Tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa phê duyệt kết quả vinh danh 8 điểm đến du lịch nông thôn tiêu biểu trên cả nước.

Theo kết quả công bố, Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên) xuất sắc góp mặt trong nhóm 5 Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026.

Bốn đại diện còn lại trong hạng mục này gồm: Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long); Làng Tân Hóa (xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị); Làng văn hóa du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và Nà Tông - Nước non đại ngàn, điểm đến du lịch nông thôn xanh (xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang).

Ban Tổ chức cũng trao giải 3 Điểm đến du lịch nông thôn được cộng đồng bình chọn năm 2026 cho: Điểm du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư (xã An Cư, tỉnh An Giang); Điểm du lịch văn hóa cộng đồng Hùng Lô (phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ) và Điểm du lịch đồi chè Long Cốc (xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ).

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng đối với những nỗ lực bảo tồn không gian văn hóa truyền thống, cảnh quan sinh thái và phát triển du lịch cộng đồng của Khu bảo tồn Làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải nói riêng, du lịch Thái Nguyên nói chung. Qua đó góp phần lan tỏa các mô hình du lịch nông thôn xanh, bền vững và tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương.