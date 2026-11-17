Những điểm nghẽn nhìn từ khu dân cư

Tại hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” ở phường Ô Chợ Dừa, người dân góp ý về trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy. Những vấn đề này có thể gặp nhau ngay trên một tuyến phố. Ở nơi đường hẹp, việc giữ lòng đường, vỉa hè thông thoáng vừa giúp người dân đi lại thuận tiện, vừa tạo điều kiện cho lực lượng ứng cứu tiếp cận khi xảy ra sự cố.

Người dân phường Ô Chợ Dừa nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: P.V

Câu chuyện về lối đi được nêu cụ thể hơn tại hội nghị ở phường Thanh Liệt. Trong 15 ý kiến, kiến nghị Công an phường tiếp nhận, nhiều phản ánh liên quan đến xe dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và tình trạng ùn tắc giao thông. Người dân còn đề cập đến việc lắp đặt mái che, mái vẩy, hoạt động kinh doanh ăn uống về đêm và tiếng ồn từ thi công, vận chuyển vật liệu xây dựng. Từ lối đi của người đi bộ đến sinh hoạt của các hộ dân gần công trình, mỗi phản ánh gắn với một vướng mắc cụ thể tại khu dân cư.

Cũng tại một cuộc đối thoại với Công an cơ sở, người dân xã Thiên Lộc nêu tình trạng xe quá khổ, quá tải. Trong những ý kiến được Công an xã ghi nhận tại hội nghị, các đại biểu còn đề cập đến trật tự đô thị, quản lý nhà trọ và an toàn phòng cháy, chữa cháy. Theo báo cáo công tác 10 tháng đầu năm 2026 được trình bày tại đây, lực lượng chức năng trên địa bàn đã xử lý 198 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và 33 trường hợp vi phạm giao thông.

Người dân xã Thiên Lộc tại hội nghị đối thoại. Ảnh: P.V

Từ những vướng mắc trên đường phố, việc bố trí lực lượng phụ trách địa bàn cũng được đặt ra tại hội nghị ở phường Tùng Thiện. Đại diện các tổ dân phố đề nghị tăng cường lực lượng, đẩy mạnh tuần tra để bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Trao đổi tại hội nghị ở Thanh Liệt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Minh Tuân đề nghị kiên quyết xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và phát huy vai trò của các mô hình tự quản. Tại hội nghị ở Tùng Thiện, lãnh đạo phường cũng đề nghị Cảnh sát khu vực bám sát địa bàn, kịp thời giải quyết kiến nghị và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong phòng ngừa vi phạm. Phường đã triển khai mô hình “Tổ dân phố thông minh - Vì bình yên cuộc sống” và tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 12 tổ dân phố.

Từ ghi nhận phản ánh đến trả lời người dân

Người dân cũng góp ý về cách Công an cơ sở giải quyết công việc hằng ngày. Tại Ô Chợ Dừa, các ý kiến đề cập đến tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ, nhất là Cảnh sát khu vực. Đại diện các tổ dân phố ở Tùng Thiện ghi nhận thái độ gần gũi, tận tụy của lực lượng này, đồng thời đề nghị giải quyết nhanh các thủ tục về cư trú, căn cước và đăng ký xe. Ở Thiên Lộc, các góp ý còn đề cập đến việc Cảnh sát khu vực bám sát các thôn và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Ban Chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa tại hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân. Ảnh: P.V

Trong kỳ báo cáo 10 tháng, Công an xã Thiên Lộc đã tiếp nhận, giải quyết 10.151 hồ sơ đăng ký tạm trú, 1.043 hồ sơ đăng ký thường trú và xác nhận thông tin cư trú cho 5.653 trường hợp. Với người đến làm thủ tục, chất lượng phục vụ thể hiện ngay từ khâu hướng dẫn chuẩn bị giấy tờ, nộp hồ sơ và hẹn trả kết quả. Với người gửi kiến nghị, điều họ cần biết là ai tiếp nhận và việc mình phản ánh đang được cơ quan nào xem xét.

Tại Thanh Liệt, đại diện Công an phường đã trực tiếp giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền và tổng hợp những kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo. Thượng tá Nguyễn Hoài Sơn, Trưởng Công an phường Thanh Liệt, cho biết các góp ý là căn cứ để đơn vị rà soát hạn chế trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết thủ tục hành chính. Tại Ô Chợ Dừa, Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Trưởng Công an phường, trực tiếp trao đổi, giải đáp và tiếp thu những nội dung cần tham mưu giải quyết. Công an phường xác định sự hài lòng và tin tưởng của người dân là thước đo chất lượng công tác.

Hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân tại phường Thanh Liệt. Ảnh: P.V

Ở Thiên Lộc, đại diện lực lượng Cảnh sát khu vực đã tự đánh giá trách nhiệm cá nhân và nhìn nhận những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tại các thôn. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Công an xã khắc phục những hạn chế được phản ánh, tăng cường phối hợp với các lực lượng để kịp thời xử lý vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Chỉ huy Công an xã Thiên Lộc cho biết đơn vị sẽ tổng hợp các ý kiến và cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong chương trình công tác. Với những góp ý gửi bằng phiếu, Công an xã sẽ nghiên cứu và phản hồi cụ thể. Đây là cách để người dân biết ý kiến của mình được xem xét thế nào và có căn cứ theo dõi việc giải quyết.

Sau các hội nghị, những phản ánh về xe đỗ lấn chiếm vỉa hè, xe quá khổ, quá tải giúp Công an cơ sở xác định nơi và thời điểm cần kiểm tra. Những góp ý về thủ tục hành chính cũng chỉ ra việc có thể cải thiện ngay từ khâu hướng dẫn hồ sơ. Với người dân, hiệu quả của đối thoại thể hiện ở những thay đổi họ có thể nhận thấy, từ lối đi được giữ thông thoáng đến việc được hướng dẫn rõ ràng khi đến làm thủ tục.

Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tạo dịp để người dân trực tiếp trao đổi với lực lượng Công an về tình hình an ninh, trật tự nơi mình sinh sống. Qua những việc gặp hằng ngày ở tổ dân phố, thôn, người dân có thể chỉ ra những vướng mắc trong quản lý địa bàn và góp ý về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, chiến sĩ, nhất là Cảnh sát khu vực. Những nội dung thuộc thẩm quyền có thể được trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị. Các kiến nghị cần xác minh hoặc liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị được ghi nhận để tiếp tục xem xét, phối hợp giải quyết. Với những góp ý về tác phong và cách hướng dẫn thủ tục, Công an xã, phường có thêm căn cứ để rà soát công việc hằng ngày, từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả.