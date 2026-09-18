Lắng nghe ý kiến nhân dân để hoàn thiện quy hoạch Đề án trục cảnh quan sông Hồng

Quang cảnh hội nghị đóng góp ý kiến. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai chủ trì hội nghị.

Lắng nghe để tăng tính khả thi khi triển khai

Theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, sông Hồng được xác định là một trong những không gian chiến lược, giữ vai trò “xương sống” về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, môi trường và kết nối đô thị. Việc điều chỉnh quy hoạch hướng tới đưa sông Hồng trở thành trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa, sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch trải dài khoảng 40km, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa bàn 16 xã, phường, với diện tích khoảng 11.418ha; 123 công trình di tích, gồm 1 di tích quốc gia đặc biệt, 26 di tích cấp quốc gia và 35 di tích cấp thành phố…

Thành phố dự kiến bố trí các khu định cư, khu đô thị đa mục tiêu với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, phục vụ tái định cư và tổ chức lại không gian dân cư.

Góp ý tại hội nghị, ông Lê Văn Hoàng - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 2, phường Hồng Hà cho biết, quá trình lập quy hoạch cần nhìn nhận đầy đủ mối quan hệ giữa phát triển hạ tầng, giao thông, không gian cảnh quan với bảo tồn văn hóa, sinh kế và sự ổn định lâu dài của người dân.

Theo ông, nhiều người dân kiến nghị, đối với các hộ có đất ở bị thu hồi để thực hiện dự án, cần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, nghiên cứu phương án tái định cư tại chỗ phù hợp theo quy định của Luật Đất đai năm 2024.

Bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị góp ý. Ảnh: PV

Trường hợp phải di dời để nhường đất thực hiện các công trình giao thông, công trình quan trọng, cần ưu tiên bố trí tái định cư tại khu vực lân cận, với khoảng cách hợp lý. Theo ông Hoàn, đối với các khu vực phải giải phóng mặt bằng, cần nghiên cứu bố trí khu tái định cư tập trung có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đồng thời có cơ chế bồi thường, hỗ trợ phù hợp, nhất là đối với những hộ có sinh kế gắn với đất nông nghiệp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Thượng Trương Tú Uyên cho biết, phường là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của quy hoạch. Vì vậy, Mặt trận phường xác định tuyên truyền, vận động và lấy ý kiến nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai công khai, dân chủ, thực chất.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, phường đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số, đăng tải tài liệu, đường link quy hoạch và phiếu góp ý trên các kênh thông tin của Mặt trận, đoàn thể và tổ dân phố.

Qua nắm bắt cơ sở, nhiều người dân quan tâm đến giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và ổn định đời sống, đồng thời mong muốn được cung cấp thông tin rõ ràng về phạm vi, tiến độ; chính sách bồi thường bảo đảm quyền lợi hợp pháp; tái định cư gần nơi ở hiện tại và bảo đảm việc làm, trường học, giao thông, sinh kế.

Góp ý sâu sắc, nâng tầm quy hoạch

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

GS.TS Trần Đức Nhiệm, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển đô thị Hà Nội, Giảng viên cao cấp trường Đại học Giao thông vận tải cho rằng, cần tiếp tục rà soát, bổ sung cả về nội dung và cách tiếp cận để bảo đảm tầm nhìn phát triển lâu dài của Thủ đô.

Việc xác định rõ tính chất kế thừa, điều chỉnh và hoàn thiện trên cơ sở quy hoạch đã có sẽ góp phần bảo đảm tính chính danh, thống nhất trong quá trình lập và triển khai quy hoạch.

Do đó, cần điều chỉnh cách tiếp cận về mục tiêu quy hoạch. Quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng cần hướng tới việc tạo lập một cấu trúc đô thị tốt hơn, hiệu quả hơn cho Hà Nội chứ không nên được nhìn nhận chủ yếu như một phương thức tạo nguồn lực từ quỹ đất để phục vụ xây dựng.

Với quy mô nghiên cứu lớn, GS. TS Trần Đức Nhiệm cho rằng, cần có cơ chế quản lý, triển khai thống nhất, đồng bộ, tránh tình trạng các dự án thành phần phát triển thiếu sự kết nối. Đặc biệt, trong cải tạo khu dân cư, di dời, tái định cư cần ưu tiên phương án ít xâm lấn nhất, tăng khả năng tái định cư tại chỗ hoặc khu vực lân cận và nghiên cứu nhiều lựa chọn để người dân được tham gia quyết định, bảo đảm quyền lợi và tạo đồng thuận xã hội.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần làm rõ vị trí của quy hoạch phân khu: Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng là một dự án thành phần trong tổng thể quy hoạch, không phải mục tiêu duy nhất của việc điều chỉnh quy hoạch. Tầm nhìn của quy hoạch phải lớn hơn một dự án, hướng tới xây dựng một Hà Nội an toàn, sinh thái, giàu bản sắc và phát triển bền vững trong tầm nhìn dài hạn.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Ở góc độ khác, theo PGS.TS Bạch Thành Định, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn công tác Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, quy hoạch không gian đô thị ven sông Hồng cần được nhìn nhận đồng bộ giữa phát triển đô thị, cảnh quan, văn hóa và sinh kế cộng đồng. Khi hình thành các khu đô thị, nhà ở mới ven sông, cần xác định rõ người dân sẽ sinh sống, làm việc và tạo lập sinh kế như thế nào.

Mong muốn tái định cư tại chỗ của người dân không chỉ là câu chuyện chỗ ở mà còn gắn với việc gìn giữ truyền thống, làng nghề và những giá trị văn hóa được hình thành qua nhiều thế hệ.

Ông Bạch Thành Định cũng cho rằng, nếu xây dựng công viên, quảng trường hay các công trình văn hóa, cần làm rõ mục tiêu phát huy giá trị gì, ai là chủ thể và người dân địa phương sẽ tham gia, hưởng lợi như thế nào. Những giá trị truyền thống có thể trở thành chất liệu để hình thành những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc.

Bên cạnh đó, quy hoạch cần tính đến các kịch bản thiên tai, lũ lụt cực đoan do biến đổi khí hậu và những sự cố bất thường, không chỉ tính toán theo điều kiện thủy văn thông thường.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi các vấn đề: Không gian đô thị sông Hồng trong tương lai sẽ được hình thành như thế nào; cách để không đánh đổi những giá trị cốt lõi của sông Hồng; hạ tầng, kết nối bảo đảm khả năng thực hiện quy hoạch; phát triển song hành với yêu cầu bảo đảm an toàn cho Thủ đô; phân tích điều kiện, giới hạn, giải pháp kỹ thuật để quy hoạch có tính khả thi cao, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, cộng đồng và người dân…

Quang cảnh hội nghị góp ý. Ảnh: PV

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết, qua hội nghị, nhiều vấn đề được nhìn nhận từ những góc độ khác nhau, là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trước khi tổng hợp, báo cáo thành phố.

Bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, việc lấy ý kiến nhân dân không phải là một bước thủ tục hành chính đơn thuần, mà là quá trình phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, đặc biệt là tính khả thi của quy hoạch. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp, tổng hợp, phân loại đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến tại hội nghị; đồng thời đề nghị các sở, ngành chia sẻ thông tin, kết quả tổng hợp để Mặt trận có điều kiện theo dõi, giám sát và cung cấp thông tin cần thiết cho nhân dân.

Cùng với đó, Mặt trận thành phố tiếp tục thực hiện vai trò theo dõi, giám sát, tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và phản hồi các ý kiến, kiến nghị của nhân dân kịp thời, đầy đủ.

Lãnh đạo Mặt trận thành phố đề nghị MTTQ Việt Nam các xã, phường nằm trong ranh giới quy hoạch và vùng ảnh hưởng tiếp tục phát huy vai trò, tạo điều kiện để người dân tiếp cận hồ sơ, tài liệu và tham gia góp ý bằng những hình thức phù hợp. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến cần bảo đảm đầy đủ, khách quan, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.