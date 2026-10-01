Lắng nghe ý kiến cử tri về sắp xếp bộ máy sau sáp nhập và công tác tri ân liệt sĩ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xem video về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; được thông tin dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội. Tiếp đó, cử tri có nhiều ý kiến kiến nghị gửi gắm đến ĐBQH tỉnh.

CỬ TRI QUAN TÂM VIỆC SẮP XẾP ẤP VÀ BỐ TRÍ NHÂN SỰ SAU SÁP NHẬP

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Long Tiên ý kiến, thực hiện sắp xếp, sáp nhập các ấp, theo quy định, những ấp có từ 400 hộ dân trở lên được giữ nguyên, còn dưới 400 hộ thì thực hiện sáp nhập, kể cả những ấp có khoảng 380 - 390 hộ. Sau khi sáp nhập, có những ấp có quy mô lên đến 700 hộ dân. Tuy nhiên, về nhân sự tại các ấp, một số nơi đã được bố trí đầy đủ các chức danh như: Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Phó Trưởng ấp, Trưởng Ban công tác Mặt trận, trong khi một số ấp vẫn còn thiếu nhân sự. Cử tri kiến nghị các cấp quan tâm xem xét, bổ sung, bố trí nhân sự phù hợp để hỗ trợ các ấp, nhất là những ấp có quy mô dân số lớn, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao.

Đại biểu Châu Thị Mỹ Phương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Đối với nội dung này, đồng chí Đỗ Quốc Khánh, Chủ tịch UBND xã Long Tiên cho biết, về việc sắp xếp ấp, địa phương thực hiện theo tiêu chí, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, trong đó quy mô ấp được xác định từ 400 hộ dân trở lên. Đối với những ấp có 395 hộ, địa phương vẫn thực hiện sắp xếp theo quy định và tiêu chí được cấp có thẩm quyền hướng dẫn.

Đại biểu lắng nghe ý kiến cử tri.

Về nhân sự tại 17 ấp, hiện chức danh Trưởng ấp và Phó Trưởng ấp cơ bản được bố trí đầy đủ. Riêng chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận tại một số ấp còn thiếu, gây khó khăn nhất định trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Địa phương đã rà soát nguồn nhân sự theo tiêu chuẩn, hướng dẫn nhưng hiện chưa có đủ nguồn đáp ứng yêu cầu tại một số địa bàn.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục tìm kiếm, rà soát nguồn; đồng thời vận động, giới thiệu con em địa phương đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bố trí, kiện toàn nhân sự, bảo đảm hoạt động của các ấp và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cử tri xã xã Long Tiên phát biểu ý kiến.

Liên quan đến việc sắp xếp ấp, khu phố vừa qua, đại biểu Châu Thị Mỹ Phương, cho biết vẫn còn một số địa phương còn gặp khó khăn về nhân sự. Theo quy định tại Nghị định 185 của Chính phủ, tiêu chuẩn đối với nhân sự lãnh đạo ấp, khu phố được quy định tương đối cụ thể. Tuy nhiên, tỉnh đã quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh cao hơn so với quy định của Trung ương.

Cụ thể, theo quy định của Trung ương, một số chức danh chỉ yêu cầu trình độ trung cấp, một số chức danh chỉ cần tốt nghiệp THPT. Trong khi đó, tỉnh quy định đối với chức danh Bí thư và Trưởng ấp, khu phố phải có trình độ đại học trở lên. Việc nâng cao tiêu chuẩn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Bí thư, Trưởng ấp, khu phố không chỉ phải nắm chắc tình hình địa bàn, mà còn phải biết sử dụng công nghệ thông tin, khai thác dữ liệu và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục, công việc trên môi trường số.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Long Tiên.

Phương thức quản lý hiện nay cũng đang thay đổi. Thông qua các hệ thống dữ liệu được chia sẻ, cán bộ cơ sở có thể cập nhật, nắm bắt tình hình địa bàn một cách nhanh chóng, chính xác, thay vì phải trực tiếp đi đến từng hộ dân như trước đây. Do đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ấp, khu phố là yêu cầu cần thiết. Hiện nay, một số địa phương cũng đang từng bước trang bị máy tính cho các ấp, khu phố, nhằm bảo đảm điều kiện làm việc và đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thời gian tới.

SỚM GỠ KHÓ VỀ TRỤ SỞ HÀNH CHÍNH VÀ TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH TRI ÂN CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tân Phú đã gửi gắm nhiều tâm tư, nguyện vọng thiết thực liên quan đến đời sống và các chủ trương lớn của Nhà nước: Về đất đai và y tế, cử tri phản ánh những vướng mắc quanh các thủ tục dịch vụ nhà đất, chuyển mục đích sử dụng đất và việc thu phí khi cấp đất thổ cư.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bên cạnh đó, trong lúc Nhà nước đang đẩy mạnh bảo hiểm y tế toàn dân, cử tri cũng đề nghị xem xét chế độ trợ cấp của Bảo hiểm xã hội dành riêng cho người bệnh suy thận độ 2 và độ 3. Về trụ sở hành chính, cử tri cho rằng sau khi sáp nhập 3 xã Tân Hội, Mỹ Hạnh Đông và Tân Phú thành xã Tân Phú mới, các cơ quan nhà nước hiện phân tán ở nhiều nơi, khoảng cách đi lại khá xa, khiến việc giải quyết thủ tục hành chính của người dân gặp không ít phiền hà.

Ngoài ra, cử tri bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến công tác đền ơn đáp nghĩa, đặc biệt là chiến dịch "500 ngày đêm" quy tập hài cốt liệt sĩ đang được triển khai quyết liệt, mong muốn các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện.

Cử tri xã Tân Phú nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Trao đổi với cử tri, đồng chí Trần Văn Độ, Chủ tịch UBND xã Tân Phú cho biết, để duy trì bộ máy hoạt động liền mạch từ những ngày đầu sáp nhập, xã đã tận dụng cơ sở vật chất của 3 xã cũ để bố trí nơi làm việc. Vì vậy, hiện nay trụ sở Đảng ủy, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể, HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn của xã đặt tại nhiều địa điểm khác nhau, khoảng cách tương đối xa. Điều này bước đầu gây khó khăn cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan, phải đi lại nhiều nơi.

UBND xã đã rà soát, sắp xếp lại việc bố trí các bộ phận làm việc, đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công nhằm hạn chế việc phải đi lại nhiều lần. Về lâu dài, địa phương thống nhất với nguyện vọng của cử tri và đã kiến nghị tỉnh đưa vào quy hoạch chung; dự kiến sẽ xây dựng một trung tâm hành chính tập trung rộng khoảng 10 ha trên trục đường Dây Thép – vị trí kết nối giao thông thuận lợi với các tuyến đường lớn trong khu vực.

Trả lời ý kiến cử tri về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết, Quân đội đã triển khai chiến dịch "500 ngày đêm" nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tính đến ngày 28-9-2026, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 2.929 hài cốt liệt sĩ, trong đó tỉnh Đồng Tháp là 232 hài cốt.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Phú.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương xúc động chia sẻ rằng nhiều thân nhân liệt sĩ nay đã ở tuổi 80, 100, chỉ có một ước nguyện đơn sơ là trước khi nhắm mắt biết được người thân của mình đang nằm ở đâu. Dù chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng với chiến dịch "500 ngày đêm" làm bước đột phá, Quân đội sẽ tiếp tục thực hiện công việc nghĩa tình này cho đến khi không còn thông tin để tìm kiếm. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân, nhất là các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang làm việc với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất, góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của thân nhân liệt sĩ.

Liên quan đến ứng dụng công nghệ mới để sớm tìm ra tên tuổi anh hùng liệt sĩ, Đại tướng cũng thông tin thêm, Bộ Quốc phòng đã đầu tư đưa vào sử dụng dây chuyền xét nghiệm gen hiện đại nhất. Ngay cả những mẫu vật có tỷ lệ gen rất thấp trước đây khó giám định, nay hệ thống mới vẫn có thể phân tích thành công, thắp lên hy vọng xác định danh tính cho nhiều hài cốt liệt sĩ hơn nữa.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương mong cử tri Đồng Tháp nói chung và xã Tân Phú nói riêng, nếu có bất kỳ manh mối hay thông tin nào về liệt sĩ, hãy mạnh dạn chia sẻ với chính quyền địa phương để Quân đội chỉ đạo các đội chuyên trách tiến hành tìm kiếm và xác minh.