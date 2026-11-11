Lắng nghe ý kiến cử tri để tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Nhờ sự đồng thuận cao của nhân dân đã giúp nhiều xã, phường ở Hà Nội đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án. Ảnh: K.H.

Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Thư Lâm (TP Hà Nội) vừa phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trên địa bàn.

Hiện xã Thư Lâm đang triển khai GPMB 79 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1.609,7ha, liên quan đến khoảng 19.862 hộ dân, cá nhân tại 32 thôn. Đến thời điểm báo cáo, xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 7.664 hộ, với tổng kinh phí khoảng 3.831,6 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các cử tri tập trung phản ánh những vấn đề liên quan đến đất đai, công tác kiểm đếm, thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tiến độ triển khai các dự án. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND xã đã tiếp nhận 40 ý kiến, kiến nghị thông qua phiếu khảo sát được triển khai trước hội nghị tại các thôn.

Ông Nguyễn Văn Hoa - Phó Chủ tịch HĐND xã Thư Lâm cho biết, những kiến nghị, góp ý của cử tri giúp chính quyền có phương án giải quyết thấu đáo quyền lợi hợp pháp của người dân, nhờ đó đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành GPMB các dự án. HĐND xã cũng đề nghị UBND và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đã có mặt bằng sạch. Công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ và di dời mồ mả cần được thực hiện đúng quy định, tiến độ và phong tục địa phương.

Không chỉ dừng lại ở GPMB, xây dựng, trật tự đô thị, các vấn đề thuộc lĩnh vực vệ sinh môi trường, ngập úng cũng được các cử tri hết sức quan tâm. Tại xã Hoài Đức, Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về công tác vệ sinh môi trường và phòng, chống ngập úng do HĐND xã Hoài Đức tổ chức thu hút sự quan tâm của nhiều cử tri.

Toàn xã hiện có 17 điểm ngập úng cục bộ, gồm 6 điểm ngập khi lượng mưa dưới 100mm và 11 điểm ngập khi lượng mưa trên 100mm. Thời gian qua, xã đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp như nạo vét, khơi thông dòng chảy, cải tạo hệ thống thoát nước tại một số khu vực; đồng thời tiếp tục kiểm tra, rà soát các điểm ngập để xây dựng phương án xử lý trước mắt và lâu dài. Trong công tác vệ sinh môi trường, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn phát sinh khoảng 20 vụ việc vi phạm, chủ yếu liên quan đến đổ rác, phế thải không đúng nơi quy định; tổng số tiền xử phạt khoảng 182 triệu đồng.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch HĐND xã Hoài Đức cho biết, Hội nghị đã có 13 lượt cử tri trực tiếp phát biểu, tập trung vào những vấn đề đang tác động hàng ngày đến đời sống người dân. Nổi lên là tình trạng thu gom, vận chuyển rác tại một số khu dân cư chưa đúng lịch, chưa triệt để; rác còn tồn tại ở các ngõ sâu, điểm tập kết, trung chuyển; tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, vệ sinh trên một số tuyến đường chưa bảo đảm. Cùng với đó là những bất cập về thoát nước, cống rãnh, kênh mương bị bồi lắng, ách tắc; hệ thống đấu nối chưa đồng bộ và tác động của quá trình thi công, đô thị hóa tới khả năng tiêu thoát nước.

Theo ông Bình, điểm mới của Hội nghị là đã mời đại diện hợp tác xã Thành Công; các đơn vị quản lý, vận hành, duy tu hệ thống thoát nước, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; Phòng Kinh tế; Ban Quản lý dự án tham gia và trực tiếp phát biểu, trao đổi, giải trình các vấn đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

“Thường trực HĐND xã sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc, đồng thời tái giám sát những vấn đề mà cử tri phản ánh nhiều, chậm giải quyết hoặc giải quyết chưa thực chất” - ông Bình nhấn mạnh.

Ông Bùi Văn Sáng - Đại biểu HĐND TP Hà Nội cho biết, Tổ đại biểu số 20 HĐND thành phố vừa tiếp xúc cử tri ở các xã Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng và Dân Hòa. Tại Hội nghị, các cử tri rất quan tâm, theo dõi sát các chương trình hành động của HĐND và UBND thành phố, đồng thời đưa ra đánh giá hoạt động giám sát, chất vấn của HĐND thành phố ngày càng thiết thực, nhiều nghị quyết được ban hành sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và nguyện vọng của nhân dân.

Theo ông Sáng, từ những buổi tiếp xúc cử tri giúp các thành viên trong Tổ thấy luôn phải có trách nhiệm đồng hành cùng cử tri, góp phần tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Đại diện Tổ đại biểu số 20 HĐND TP Hà Nội cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền 4 xã Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng và Dân Hòa tiếp tục chủ động rà soát, giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, tăng cường đối thoại với nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.