Lắng nghe ý kiến cộng đồng, tạo đột phá trong thu hút đầu tư bằng nền tảng số

Ba nền tảng được tích hợp vào ứng dụng Hue S. (Ảnh: Vietnam+)

Sáng 9/10, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức Lễ công bố và đưa vào khai thác ba nền tảng số: Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư.

Ba nền tảng được xây dựng gắn với những nhu cầu thiết thực: tiếp nhận ý tưởng, giải pháp cho sự phát triển của thành phố; giúp doanh nghiệp phản ánh khó khăn và theo dõi quá trình giải quyết; hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin các dự án ngoài ngân sách.

Lắng nghe và phản hồi hiến kế của người dân

Chuyên mục Hiến kế trên ứng dụng Hue-S tạo thêm kênh để người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức đóng góp ý tưởng, sáng kiến, giải pháp có tính xây dựng. Những đề xuất thiết thực, có tính khả thi được xem xét để vận dụng trong công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình hoặc các nhiệm vụ, dự án cụ thể.

Để gửi hiến kế, người sử dụng truy cập chuyên mục “Hiến kế” trên Hue-S, thực hiện định danh, xác thực bằng VNeID theo chức năng tích hợp của hệ thống; lựa chọn lĩnh vực, nhập tiêu đề, nội dung và có thể đính kèm tài liệu, hình ảnh, video hoặc vị trí liên quan. Người gửi được lựa chọn công khai hoặc không công khai nội dung và thông tin cá nhân, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý, xem phản hồi trên nền tảng.

Trong thời hạn 2 ngày kể từ thời điểm tiếp nhận hiến kế trên hệ thống, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật nội dung phản hồi. Thông tin phản hồi nêu rõ tình hình, kết quả triển khai đối với đề xuất đã hoặc đang thực hiện; nội dung đang nghiên cứu, tham mưu hoặc xem xét khả năng áp dụng đối với đề xuất chưa triển khai.

Đối với nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nghiệp đăng ký, xác thực tài khoản và khai báo đầy đủ thông tin theo yêu cầu của hệ thống để gửi kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nội dung kiến nghị cần rõ ràng, chính xác, kèm tài liệu liên quan nếu có; tiến độ và kết quả xử lý được cập nhật để doanh nghiệp theo dõi.

Nghi thức nhấn nút công bố và khai thác 3 nền tảng mới. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Thời gian tiếp nhận kiến nghị là 30 phút tính từ khi hệ thống ghi nhận hợp lệ. Đối với kiến nghị gửi trong khung giờ từ 21 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày làm việc tiếp theo, hệ thống tự động ghi nhận; việc tiếp nhận, phân loại và phân phối được thực hiện vào khung giờ làm việc tiếp theo.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi tiếp nhận kiến nghị, cơ quan, đơn vị được giao xử lý phải xác định thẩm quyền. Đối với nội dung đúng thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần thêm thời gian xác minh, việc gia hạn phải nêu rõ nội dung cần kiểm tra và thời gian gia hạn, không vượt quá 7 ngày làm việc tiếp theo. Kết quả sau đó được phê duyệt, biên tập và công khai theo quy trình.

Trong khi đó, Bản đồ số dự án thu hút đầu tư là kênh thông tin chính thức, tập trung, giúp nhà đầu tư tìm hiểu vị trí, quy mô, lĩnh vực, hiện trạng và các thông tin liên quan đến dự án được công khai theo quy định.

Dữ liệu được rà soát, cập nhật theo chức năng của các sở, ngành và địa phương, bao gồm thông tin chung về dự án, quy hoạch xây dựng, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai.

Thành phố hướng tới tạo điều kiện để nhà đầu tư đăng ký quan tâm, trao đổi thông tin và theo dõi quá trình phối hợp xử lý trên môi trường số, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Mọi ý kiến đều phải được trân trọng

Chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố Lê Trí Thanh cho biết việc triển khai ba ứng dụng trên nền tảng Hue-S nhằm tạo phương thức tương tác thuận tiện, công khai, minh bạch, chuyển những mong muốn, đề xuất của người dân, doanh nghiệp thành mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Đối với Hiến kế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn tạo không gian để người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, những người con xa quê và người yêu Huế trong nước, nước ngoài có thể đóng góp ý tưởng mọi lúc, mọi nơi.

Ông Lê Trí Thanh cho biết các ý kiến cần được trân trọng, tiếp nhận và nghiên cứu, từng bước hình thành kho tri thức phục vụ công tác quản lý, hoạch định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển thành phố.

Đối với Hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, chủ động đồng hành với doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cơ quan nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết và cập nhật tiến độ để quá trình xử lý kiến nghị được theo dõi, giám sát rõ ràng.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, phát biểu tại lễ công bố. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng định hướng tích hợp ứng dụng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đối với Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, ông Lê Trí Thanh yêu cầu chủ động cung cấp thông tin tập trung trên môi trường số, giúp nhà đầu tư thuận tiện nghiên cứu, lựa chọn cơ hội đầu tư. Thông tin về vị trí dự án, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng và các yếu tố liên quan cần được cập nhật, phục vụ quá trình tìm hiểu và đề xuất đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn người dân, doanh nghiệp, các tổ chức và cơ quan thông tin, truyền thông chia sẻ, đồng hành, tích cực đóng góp ý kiến, giúp thành phố nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố niềm tin và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển./.