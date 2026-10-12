Làng nghề Việt tìm sức hút từ du lịch trải nghiệm

Du khách thích thú tìm hiểu sản phẩm tò he

Khi du khách muốn trở thành người trong cuộc

Thay vì chỉ đi một vòng, ngắm sản phẩm rồi chọn vài món quà mang về, nhiều du khách ngày nay muốn tìm hiểu cách một sản phẩm thủ công được tạo ra. Họ muốn thử xoay bàn gốm, in tranh, nhuộm vải hay trực tiếp quan sát nghệ nhân thực hiện những công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Nhu cầu này xuất hiện ở nhiều nhóm khách, từ gia đình có trẻ nhỏ, học sinh đến khách quốc tế muốn tìm hiểu văn hóa bản địa.

Sự thay đổi nằm ở cách du khách cảm nhận giá trị chuyến đi. Một món đồ mua sẵn có thể đẹp và hữu ích, nhưng sản phẩm do chính tay mình làm ra lại mang thêm ý nghĩa riêng. Dù chiếc bát chưa tròn, món đồ trang trí còn vụng về, du khách vẫn có thể giữ nó như một kỷ niệm gắn với những giờ phút trải nghiệm tại làng nghề.

Đây cũng là cơ hội để các làng nghề đưa di sản đến gần công chúng hơn. Những kỹ thuật vốn chỉ được truyền từ người thợ này sang người thợ khác có thể trở thành trải nghiệm trực tiếp, giúp du khách hiểu vì sao một sản phẩm thủ công cần nhiều thời gian, công sức và kinh nghiệm. Giá trị của món đồ vì thế không còn nằm riêng ở hình thức hay công dụng, mà còn ở câu chuyện về con người, nguyên liệu và kỹ thuật làm nghề.

Tuy nhiên, trải nghiệm không thể thay thế hoàn toàn nhu cầu mua sắm. Du khách có thể thích thú với một buổi tự tay làm gốm, nhưng vẫn muốn mua thêm một chiếc bình hoàn thiện do nghệ nhân chế tác để làm quà. Hai nhu cầu này bổ trợ cho nhau: trải nghiệm tạo cảm xúc, còn sản phẩm giúp cảm xúc ấy được tiếp nối sau chuyến đi.

Từ bàn xoay gốm đến workshop sáng tạo

Tại Hà Nội, làng gốm Bát Tràng và làng lụa Vạn Phúc đã có những hoạt động cho phép du khách thử sức với nghề truyền thống. Đến Bát Tràng, khách có thể tự tay nặn gốm trên bàn xoay; ở Vạn Phúc, việc tìm hiểu nghề dệt lụa giúp họ hình dung rõ hơn quá trình tạo nên tấm vải hoàn chỉnh. Những hoạt động này mở thêm cách tiếp cận làng nghề, thay vì chỉ tham quan và mua sắm.

Ở làng khảm trai Chuyên Mỹ, việc phát triển sản phẩm lưu niệm cũng cho thấy khả năng kết hợp nghề truyền thống với nhu cầu hiện đại. Bên cạnh việc tìm hiểu các công đoạn cưa, đục, chà nhám..., du khách có thể lựa chọn những sản phẩm kích thước nhỏ như hộp bút, bút bi, khung ảnh khảm trai. Hơn 100 mẫu sản phẩm mini được sáng tạo để phù hợp hơn với nhu cầu quà tặng và thị hiếu của khách.

Một hướng đi khác là kết hợp nghề thủ công với trải nghiệm văn hóa, đời sống. Tại Đường Lâm và Bản Miền (Ba Vì), hành trình có thể nối từ không gian nhà cổ, đi xe trâu, thưởng thức ẩm thực bản địa đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tắm lá thuốc của người Dao. Làng nghề và làng bản khi ấy không còn là điểm dừng độc lập, mà trở thành một phần của chuyến đi khám phá đời sống địa phương.

Các mô hình sáng tạo cũng mở rộng cách du khách tiếp cận nghề truyền thống. Không gian sáng tạo The Hangart tại Đà Nẵng đưa 12 làng nghề vào diện tích 3.000m², tổ chức 16 workshop như làm giấy dó, in tranh, nhuộm vải tự nhiên. Hơn 80% khách tham gia là khách quốc tế, cho thấy hoạt động thực hành có thể trở thành cầu nối giữa di sản Việt Nam và người nước ngoài.

Dự án Re 2026 tại Quất Động và Kim Lan (Hà Nội) tiếp tục thử nghiệm sự kết hợp giữa người trẻ với nghệ nhân. Sinh viên cùng nghệ nhân thiết kế cờ cá ngựa có tính tương tác, gắn với nghề thêu Quất Động; tại Kim Lan, gốm lỗi được biến thành chuông gió, đèn trang trí để du khách tự tay hoàn thiện. Những ý tưởng này vừa tạo thêm hoạt động trải nghiệm vừa mở ra cách sử dụng nguyên liệu và sản phẩm chưa đạt yêu cầu theo hướng sáng tạo hơn.

Điểm chung của các mô hình là đưa du khách đến gần hơn với quá trình làm nghề. Dù vậy, trải nghiệm chỉ thực sự có sức hút khi được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách, có hướng dẫn rõ ràng và giữ được tính chân thực. Một buổi workshop quá sơ sài, chỉ mang tính chụp ảnh hoặc làm theo vài thao tác có sẵn khó tạo ra giá trị lâu dài.

Bán trải nghiệm để tạo sinh kế bền vững

Với nhiều làng nghề, bài toán không nằm ở việc có bao nhiêu người ghé thăm, mà là du khách ở lại bao lâu và chi tiêu cho những dịch vụ nào. Nếu khách chỉ đến chụp ảnh, mua vài món đồ rồi rời đi sau vài giờ, nguồn thu để lại cho cộng đồng thường khá hạn chế. Trong khi đó, một chương trình trải nghiệm được tổ chức tốt có thể tạo thêm thu nhập từ phí hướng dẫn, nguyên liệu thực hành, sản phẩm hoàn thiện và các dịch vụ đi kèm.

Khi du khách đã trực tiếp thử sức với nghề, họ có thêm cơ sở để hiểu công sức của người thợ và đánh giá đúng hơn giá trị sản phẩm. Đây là cơ hội để làng nghề bán được những món hàng có chất lượng cao. Người làm nghề cũng có thể đa dạng hóa nguồn thu, giảm sự phụ thuộc vào hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm truyền thống.

Để giữ chân khách lâu hơn, hoạt động trải nghiệm cần được kết nối với lưu trú tại nhà dân hoặc homestay gắn với di sản, ẩm thực địa phương, biểu diễn nghệ thuật thực cảnh và các chương trình buổi tối. Các làng nghề cũng có thể liên kết thành tuyến du lịch. Mỗi điểm đến đảm nhận một phần của hành trình khám phá văn hóa, giúp chuyến đi có chiều sâu thay vì chỉ tập trung vào một hoạt động đơn lẻ.

Dù vậy, chuyển hướng sang du lịch trải nghiệm không đơn giản là bố trí vài chiếc bàn cho khách thực hành. Nhiều cơ sở vẫn sản xuất theo quy mô hộ gia đình, không gian đón khách hạn chế, thiếu bãi đỗ xe, nhà vệ sinh và khu vực tổ chức workshop. Việc thiếu lớp thợ trẻ kế cận cũng đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì nghề khi nhu cầu du lịch tăng lên.

Vì vậy, nghệ nhân cần được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch và được hưởng lợi trực tiếp từ nguồn thu. Các chương trình trải nghiệm nên có thời lượng hợp lý, quy trình hướng dẫn rõ ràng, bảo đảm an toàn và không làm mất đi đặc trưng của nghề. Sự tham gia của người trẻ trong thiết kế sản phẩm, truyền thông và ứng dụng công nghệ số có thể giúp làng nghề tiếp cận khách hàng mới, song cần đi cùng việc tôn trọng tri thức và kỹ thuật truyền thống.

Du khách đến làng nghề có thể bắt đầu bằng mong muốn mua một món đồ, hoặc đơn giản chỉ muốn thử một hoạt động mới. Nhưng nếu được trực tiếp làm nghề, nghe câu chuyện của nghệ nhân và hiểu giá trị sản phẩm, họ có thêm lý do để mua sắm, lưu trú và quay trở lại. Với làng nghề, mục tiêu không phải lựa chọn giữa bán hàng và bán trải nghiệm, mà là kết nối hai hoạt động để vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa giữ gìn nghề truyền thống như một phần sống động của văn hóa địa phương.