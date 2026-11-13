Làng nghề Việt Nam và thế giới cùng hội tụ tại Hà Nội

Festival diễn ra từ ngày 13 đến 16-11 (các hoạt động bên lề kéo dài từ ngày 12 đến 17-11) tại Khu di tích lịch sử đặc biệt Hoàng thành Thăng Long, cùng nhiều điểm đến tiêu biểu, như: Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (Bát Tràng).

Các đại biểu Trung ương tham dự Lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Các đại biểu thành phố Hà Nội tham dự Lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Ông Sundeep Kumar, Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công Thế giới (WCC) khu vực châu Á, đồng Chủ tịch Tiểu ban Thành phố Thủ công Thế giới phát biểu.

Các đại biểu ấn nút khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Biểu diễn văn nghệ chào mừng Lễ khai mạc Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu tham quan các gian hàng quốc tế.

Với tổng diện tích trưng bày khoảng 10.000m², Festival được đầu tư bài bản, gồm nhiều phân khu chuyên biệt như không gian trưng bày, tạo tác sản phẩm làng nghề truyền thống và quốc tế; không gian thiết kế, sáng tạo; không gian chuyển đổi số; không gian Net-Zero gắn với chiến lược phát triển xanh, bền vững.

Bên cạnh đó là các khu triển lãm hoa, cây cảnh, không gian văn hóa ẩm thực và thương mại đặc sắc.

Festival quy tụ khoảng 200 đại biểu quốc tế đến từ 40-50 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc 5 châu lục, cùng đông đảo chuyên gia, nhà thiết kế, đại diện các tổ chức quốc tế và hiệp hội làng nghề trong nước.

Đây là dịp để các nghệ nhân, thợ thủ công gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu kỹ thuật chế tác và chia sẻ những hướng đi mới trong bảo tồn, phát triển nghề truyền thống.

Festival còn hướng tới thúc đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút đầu tư phát triển chuỗi liên kết giá trị và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Các tour tham quan, trải nghiệm tại những làng nghề tiêu biểu của Hà Nội như Vạn Phúc, Chuyên Mỹ giúp du khách trực tiếp tìm hiểu không gian sản xuất, kỹ thuật chế tác và những giá trị văn hóa gắn với mỗi sản phẩm.

Hà Nội hiện có hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, sở hữu hệ thống di sản thủ công truyền thống phong phú, lâu đời. Festival không chỉ là dịp quảng bá những sản phẩm đặc sắc mà còn góp phần tôn vinh nghệ nhân, khơi dậy tình yêu nghề, khuyến khích thế hệ trẻ tiếp nối các giá trị di sản.

Festival Bảo tồn và Phát triển làng nghề toàn cầu lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng mở rộng kết nối giữa các làng nghề Hà Nội với những trung tâm thủ công sáng tạo trên thế giới, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch làng nghề và tạo thêm động lực đổi mới, thích ứng với xu hướng phát triển xanh, sáng tạo, hội nhập quốc tế.