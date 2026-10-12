Làng nghề Việt: Giữ kết nối để đầu ra bền vững

Không gian các gian hàng tại Hội chợ làng nghề 2026. Ảnh: Anh Thư

Hội chợ Làng nghề Việt Nam năm 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 12/10 tại Trung tâm Triển lãm Nông nghiệp, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, là dịp để các cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tìm kiếm đối tác. Song, đưa sản phẩm đến hội chợ mới chỉ là bước đầu. Biến những cuộc gặp gỡ tại đây thành đơn hàng, mở rộng thị trường và giữ được đầu ra sau sự kiện mới là vấn đề cần những giải pháp bền vững.

Đa dạng kênh bán, mở rộng thị trường

Không dừng ở trưng bày, giới thiệu sản phẩm, hội chợ năm nay hướng đến mở rộng kết nối thương mại thông qua các nền tảng số. Theo ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hội chợ triển khai các phiên livestream bán hàng trên TikTok Shop, đồng thời ứng dụng mã QR trong truy xuất nguồn gốc và quảng bá sản phẩm.

“Đây không chỉ là giải pháp mở rộng kênh bán hàng, mà còn giúp các cơ sở sản xuất từng bước đổi mới phương thức kinh doanh, nâng cao tính minh bạch và khả năng cạnh tranh của sản phẩm”, ông Dự nói.

Gian hàng Trà hoa vàng Quy Hoa tại Hội chợ Làng nghề 2026. Ảnh: Anh Thư

Tại gian hàng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa (Quảng Ninh), các sản phẩm trà hoa vàng có giá từ khoảng 60.000 đồng đến hơn 2,8 triệu đồng. Theo ông Phạm Văn Gia, Giám đốc kinh doanh của Công ty, những sản phẩm dưới 1 triệu đồng nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Ông Gia cho biết, Công ty đã tham gia hội chợ khoảng 10 lần, không chỉ nhằm tăng doanh thu trực tiếp, mà còn để tìm đại lý, đối tác và cơ hội mở rộng thị trường. Hiện doanh nghiệp phân phối sản phẩm qua mạng lưới đại lý tại các tỉnh, thành phố, đồng thời dùng Facebook, Zalo và TikTok để tiếp cận khách hàng. Thị trường các địa phương vẫn đóng góp phần lớn doanh thu, bên cạnh kênh bán hàng trực tuyến.

“Năm nay doanh thu của cơ sở chúng tôi ước tính tăng 20-30% so với mọi năm. Bài toán đầu ra đặt ra cho cơ sở chúng tôi là phải làm sao để sản phẩm của mình đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của cả 3 nhóm khách hàng là người già, trung niên và người trẻ”, ông Gia chia sẻ.

Ở một gian hàng khác, cơ sở Hoàng Liên (Lào Cai) của ông Trần Mạnh Quyền chuyên sản xuất, phân phối trang phục và phụ kiện dân tộc vùng cao. Cơ sở hiện chủ yếu bán tại cửa hàng ở địa phương, chưa phát triển kênh trực tuyến. Với ông Quyền, Hội chợ là cơ hội quảng bá sản phẩm và tìm khách hàng mới. Sau khi tiếp cận tại Hội chợ, khi khách muốn tiếp tục đặt mua hàng, cơ sở có thể gửi hàng qua xe khách hoặc chọn hình thức vận chuyển phù hợp.

Gian hàng cơ sở Hoàng Liên tại Hội chợ Làng nghề 2026. Ảnh: Anh Thư

Sau ba lần tham gia hội chợ, ông Quyền cho biết doanh thu của cơ sở tăng khoảng 60% so với trước khi tham gia. Nói về khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng, ông chia sẻ: “Mặc dù sản phẩm của chúng tôi có mẫu mã đa dạng, phù hợp nhiều lứa tuổi và chất lượng sản phẩm đảm bảo nhưng do còn thiếu những kênh kết nối nên vẫn còn ít khách hàng biết đến cơ sở của chúng tôi”. Thời gian tới, cơ sở sẽ đổi mới mẫu mã, thiết kế phù hợp thị hiếu khách hàng và đẩy mạnh quảng bá và bán hàng trên các nền tảng số.

Giữ kết nối để đầu ra bền vững

Thông tin liên hệ và mã QR tại các gian hàng không chỉ phục vụ khách trong những ngày diễn ra Hội chợ mà còn là cầu nối cho các giao dịch sau đó. Anh Hà Văn Thiện, khách hàng tham gia Hội chợ cho biết, Hội chợ có nhiều sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, giúp người tiêu dùng dễ tìm hiểu, lựa chọn và tin tưởng.

Bên cạnh giá cả và nhu cầu sử dụng, anh Thiện cũng rất quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm. “Trên nhiều mặt hàng có mã QR thông tin sản phẩm và mỗi gian hàng người bán đều đưa danh thiếp hoặc quét mã zalo để liên lạc sau khi Hội chợ kết thúc nên tôi thấy rất thuận tiện nếu sau này muốn mua lại các mặt hàng này”, anh Thiện chia sẻ.

Sản phẩm Đông trùng hạ thảo tại Hội chợ Làng nghề 2026 có mã QR trích xuất nguồn gốc sản phẩm. Ảnh: Anh Thư

Theo ông Hoàng Văn Dự, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường năm nay Hội chợ có gần 100 gian hàng, với trên 50 đơn vị đến từ 19 tỉnh, thành phố. Bên cạnh kết nối cung – cầu với hệ thống phân phối, siêu thị, doanh nghiệp thu mua và nền tảng thương mại điện tử, Trung tâm còn kết nối sản xuất làng nghề với du lịch nông nghiệp, nông thôn, để các doanh nghiệp lữ hành, địa phương và chủ thể sản xuất cùng xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với nghề truyền thống.

Ông Dự cho rằng thành công của Hội chợ không chỉ nằm ở số gian hàng hay lượng khách. Quan trọng hơn là số lượng kết nối được duy trì, cơ hội hợp tác được hiện thực hóa và đơn hàng được hình thành sau sự kiện. Sau hội chợ, Trung tâm sẽ tổng hợp nhu cầu hợp tác của các đơn vị tham gia, theo dõi và hỗ trợ kết nối với đối tác phù hợp; đồng thời giới thiệu các cơ sở vào những chương trình xúc tiến thương mại tiếp theo và tăng cường quảng bá trên kênh truyền thông, nền tảng số của Trung tâm.

Về lâu dài, theo ông Dự, đơn vị hướng tới hoạt động xúc tiến thương mại liên tục, có trọng tâm, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất và hiệu quả thị trường làm trung tâm.

“Hội chợ là điểm khởi đầu để mở ra các quan hệ hợp tác; còn mục tiêu cuối cùng là giúp sản phẩm làng nghề có thị trường ổn định, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, ông Dự nhấn mạnh.

Với các cơ sở làng nghề, đó cũng là điều cần làm tiếp. Từ một doanh nghiệp đã quen với mạng lưới đại lý như Trà hoa vàng Quy Hoa đến một cơ sở còn bán chủ yếu tại địa phương như Hoàng Liên, cơ hội chỉ thành đơn hàng và nguồn thu ổn định khi người làm nghề tiếp tục giữ liên lạc với khách, mở rộng kênh phân phối và theo kịp nhu cầu thị trường sau khi hội chợ khép lại.