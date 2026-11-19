Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: KHÁNH LINH

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Nguyễn Nho Khiêm đồng chủ trì.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh nhấn mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Một thành phố phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô hạ tầng mà còn ở chiều sâu văn hóa, bản sắc riêng, chất lượng con người và đời sống tinh thần của nhân dân.

Đà Nẵng sau hợp nhất có không gian phát triển rộng hơn, hội tụ các giá trị văn hóa đô thị, văn hóa biển, làng quê, miền núi và di sản của nhiều cộng đồng dân cư. Đây là tài sản quý, nguồn lực để thành phố phát triển, song đặt ra yêu cầu kết nối, phát huy giá trị văn hóa đặc trưng từng vùng, từng địa phương, hình thành bản sắc chung.

Thời gian qua, thành phố luôn quan tâm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến; gắn phát triển văn học, nghệ thuật với kinh tế, du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng đời sống.

Trong đó, chú trọng xây dựng hệ giá trị văn hóa, con người Đà Nẵng; bảo tồn, phát huy di sản; phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ; đổi mới cơ chế hỗ trợ, đặt hàng tác phẩm; khai thác tiềm năng công nghiệp văn hóa và ứng dụng công nghệ số trong bảo tồn, quảng bá văn hóa.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại diễn đàn, các ý kiến tập trung nhìn nhận vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật trong tổng thể chiến lược phát triển thành phố; đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phát huy nguồn lực văn hóa, xây dựng bản sắc Đà Nẵng trong không gian phát triển mới; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo và đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng.

Đáng chú ý, các nội dung cũng hướng đến xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm sáng tạo và trình diễn nghệ thuật tuồng khu vực miền Trung; phát huy nguồn lực di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa; nâng cao vai trò nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong phát triển du lịch văn hóa; phát triển mỹ thuật, điện ảnh và bảo tồn bản sắc âm nhạc miền Trung.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận tâm huyết, trách nhiệm và những đề xuất thiết thực của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật thành phố.

Đặc biệt, nhấn mạnh yêu cầu phải đặt phát triển văn học, nghệ thuật trong tổng thể chiến lược phát triển văn hóa và kinh tế - xã hội; gắn bảo tồn, phát huy di sản với xây dựng con người, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh Đà Nẵng.

Đối với các kiến nghị tại diễn đàn, thành phố cần phân loại, xác định thứ tự ưu tiên, bảo đảm đúng thẩm quyền, phù hợp quy định, nguồn lực và hiệu quả thực chất.

Những nhiệm vụ có thể triển khai cần chủ động thực hiện; vấn đề cần cơ chế, chính sách hoặc nguồn lực phải được nghiên cứu, tham mưu thận trọng; đề xuất dài hạn tiếp tục đánh giá tính khả thi, tránh nóng vội, dàn trải. Kế thừa và phát huy các chủ trương, chương trình, đề án đã có, không chạy theo việc ban hành thêm cơ chế khi chưa đánh giá đầy đủ hiệu quả triển khai.

Đồng thời quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng tài năng văn học, nghệ thuật, nhất là lực lượng trẻ và những chuyên ngành thiếu nhân lực kế cận; tăng cường truyền nghề đối với nghệ thuật truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, phê bình, ứng dụng công nghệ số, bảo vệ quyền tác giả và mở rộng giao lưu, hợp tác.

Văn nghệ sĩ chia sẻ, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan tại diễn đàn. Ảnh: KHÁNH LINH

Để những nội dung trao đổi tại diễn đàn thực sự đi vào cuộc sống, UBND thành phố cần quan tâm chỉ đạo các sở, ngành liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của đội ngũ văn nghệ sĩ; xác định rõ những nội dung có thể giải quyết, những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét.

Quá trình thực hiện cần bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố và các hội chuyên ngành.

Đề nghị liên hiệp hội tiếp thu các ý kiến tại diễn đàn, phối hợp với các hội chuyên ngành rà soát, hoàn thiện các kiến nghị theo hướng rõ nội dung, rõ nhu cầu, rõ đề xuất và khả năng thực hiện.