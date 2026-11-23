Trong những ngày diễn ra chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, khu vực Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm trở thành nơi giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thủ công truyền thống. Khoảng 30 gian hàng được bố trí tại đây, tạo nên không gian tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Du khách chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm tại khu vực Quảng trường phía Đông

Các gian hàng được sắp xếp thành từng khu vực, giới thiệu những sản phẩm thủ công mang dấu ấn riêng của các làng nghề. Với sự đa dạng về màu sắc, chất liệu và hình thức, không gian trưng bày tạo nên điểm nhấn sinh động giữa khu vực Hồ Gươm, thu hút sự chú ý của người dân và du khách khi đi qua.

Các sản phẩm được trưng bày ở các gian hàng làng nghề

Tại đây, công chúng có thể tìm thấy nhiều sản phẩm gắn với các làng nghề nổi tiếng của Hà Nội như gốm Bát Tràng, nón làng Chuông, quạt Chàng Sơn, tranh dân gian Hàng Trống, tò he Xuân La hay các sản phẩm hương truyền thống của Quảng Phú Cầu. Mỗi sản phẩm mang một đặc trưng riêng, phản ánh sự khéo léo, sáng tạo và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ nghệ nhân.

Không chỉ giới thiệu các sản phẩm hoàn thiện, không gian làng nghề còn tạo điều kiện để người dân tìm hiểu sâu hơn về quy trình làm ra những sản phẩm thủ công.

Tại một số gian hàng, khách tham quan có thể quan sát nghệ nhân thực hiện các công đoạn chế tác, tìm hiểu về chất liệu, kỹ thuật làm nghề và trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động thủ công.

Những hình ảnh người dân dừng chân tìm hiểu sản phẩm, trò chuyện với nghệ nhân hay thử sức với các công đoạn làm nghề góp phần tạo nên không khí gần gũi, cởi mở.

Qua đó, các giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được giới thiệu thông qua sản phẩm trưng bày mà còn được truyền tải bằng những trải nghiệm trực tiếp, giúp công chúng có thêm cơ hội hiểu về sự công phu và nét đặc sắc của từng nghề thủ công.

Du khách tham quan trải nghiệm tại các gian hàng làng nghề

Sau khi tham quan không gian làng nghề, chị Thúy Hà (Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay, tôi đưa các con, cháu lên Hồ Gươm vui chơi và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các cháu cảm thấy rất vui khi được tham gia các hoạt động ở đây.

Tôi thấy có nhiều gian hàng làng nghề, cùng những hoạt động như diễu hành áo dài, Việt phục, mang đến cho các con nhiều trải nghiệm thú vị và kiến thức bổ ích về văn hóa Việt Nam. Gia đình tôi có dự định sẽ quay lại Hồ Gươm vào ngày 24.11 để tiếp tục tham gia và trải nghiệm thêm các hoạt động thú vị khác”.

Chị Thúy Hà (áo xanh lá) cùng gia đình tham quan các gian hàng làng nghề tại Quảng trường phía Đông

Việc đưa không gian giới thiệu làng nghề đến khu vực hồ Hoàn Kiếm, địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống.

Không chỉ là nơi tham quan, tìm hiểu sản phẩm thủ công, các gian hàng còn góp phần khơi gợi sự quan tâm của cộng đồng đối với những nghề truyền thống, qua đó lan tỏa ý thức gìn giữ và phát huy giá trị làng nghề trong đời sống hiện đại.

Thông qua hoạt động giới thiệu và trải nghiệm, không gian làng nghề trở thành một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, góp phần đưa những giá trị thủ công truyền thống đến gần hơn với công chúng.