Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề dệt chiếu Định Yên thu hút các bạn trẻ đến tìm hiểu, trải nghiệm.

Trải qua hơn 100 năm kể từ khi được hình thành, bên cạnh việc đổi mới phương thức sản xuất, kỹ thuật nghề dệt chiếu vẫn được người dân nơi đây gìn giữ, tiếp nối qua nhiều thế hệ.

Ký ức trên khung dệt

Chúng tôi gặp ông Huỳnh Văn Chiến (71 tuổi, xã Lai Vung) khi ông đang cùng người hàng xóm Nguyễn Phước Tường (60 tuổi) nhâm nhi ly trà. Ánh nắng sớm chiếu vào khung dệt ông Chiến đặt sẵn trước hiên nhà chờ bắt đầu công việc thường ngày, câu chuyện giữa hai người láng giềng thêm rôm rả khi chúng tôi nhắc về nghề dệt chiếu.

“Nghề chiếu được truyền từ đời ông nội, truyền lại cho cha và truyền đến đời tôi. Bây giờ, con, cháu nội, ngoại trong nhà đã chuyển sang dệt chiếu máy để thu nhập tốt hơn nhưng vẫn biết dệt chiếu tay. Ngày xưa, gần như nhà nào cũng dệt chiếu, lúc đó chiếu từ Định Yên được đưa đi bán nhiều nơi ở miền Tây, gia đình tôi bán một đôi chiếu (2 chiếc) sẽ đủ trang trải chi phí cho một ngày. Tôi với vợ tôi quen biết nhau cũng nhờ dệt chiếu”, ông Chiến cười, kể về nghề đã đi theo ông hơn 60 năm qua.

“Hồi xưa vui lắm! Lúc trước cuộc sống còn khó khăn, mỗi dịp Tết đến, ở các gia đình trong xóm, cha mẹ thường cho những đứa trẻ như tôi số sợi lác đủ để dệt 2 - 3 đôi chiếu, mấy đứa nhỏ sẽ dệt dần công (luân phiên giúp đỡ nhau dệt) để bán chiếu lấy tiền xài Tết. Phiên chợ bán chiếu khi đó bắt đầu từ 11 giờ hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Mỗi dịp Tết như vậy, bán được 2 - 3 đôi chiếu là tụi tôi có tiền mua bánh, kẹo ăn Tết”, ông Tường tiếp lời.

Đến làng chiếu Định Yên, người dân dễ bắt gặp hình ảnh những sợi lác - nguyên liệu chủ yếu của chiếc chiếu - đã được nhuộm, phơi dọc các tuyến lộ (đường) nông thôn để chuẩn bị đưa đi dệt. Sợi lác sau khi thu hoạch về được chẻ, nhuộm màu, phơi khô. Từ những sợi lác nhiều màu sắc, những chiếc chiếu dần thành hình qua bàn tay người thợ. Vào thời vàng son (khoảng những năm 1950), chiếu Định Yên theo thương hồ đi khắp vùng Đồng bằng sông Cửu Long và sang đến tận Campuchia.

Theo các nhà nghiên cứu, cư dân làng chiếu Định Yên có nguồn gốc từ đồng bằng ven biển Bắc Bộ, lưu dân đã mang theo nghề dệt chiếu truyền thống vào phương Nam. Qua thời gian, nghề dệt chiếu được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và kỹ thuật dệt chiếu tay vẫn được lưu giữ đến tận hôm nay.

Những người lớn tuổi ở địa phương hiện có người còn dệt chiếu, có người đã ngưng dệt từ nhiều năm trước nhưng hình ảnh chiếc chiếu, khung dệt vẫn luôn hiện diện trong câu chuyện bên ly trà của những người bạn già. Đối với người dân Định Yên, nghề làm chiếu vừa là nghề mưu sinh, vừa là ký ức, giá trị truyền thống của cha ông để lại cho con cháu.

Theo ông Chiến, nghề dệt chiếu cũng đủ để hai vợ chồng trang trải cuộc sống. Cứ 3 tiếng, vợ chồng ông dệt được một chiếc chiếu, mỗi đôi chiếu bán được 130 nghìn đồng, có thương lái đến mua tại nhà. Với ông Chiến, dệt chiếu không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là tình cảm với những giá trị truyền thống.

“Tôi dệt chiếu hoài quen rồi nên cũng thương nghề, không làm thì thấy buồn. Có hôm anh em láng giềng đến nhà chơi thì khách uống trà, tôi vừa dệt chiếu, vừa tiếp chuyện”, ông Chiến chia sẻ.

Còn với ông Tường, dù đã ngưng dệt chiếu nhiều năm nhưng khi tới nhà hàng xóm chơi, ông cũng thường ngồi lên khung dệt, vừa giúp cho hàng xóm có thời gian ngơi tay, cũng vừa để ông đỡ nhớ nghề. Hiện giờ, khung dệt, trụ chùi, cây dệt bằng gỗ thao lao, tre vẫn được ông giữ làm kỷ niệm, thỉnh thoảng dụng cụ này được ông dùng chỉ cách dệt cho những người trẻ ở địa phương. Đây là cách ông Tường góp phần tiếp nối những giá trị truyền thống của nghề dệt chiếu cho thế hệ sau.

Nghề chiếu trong nhịp sống mới

Làng nghề dệt chiếu Định Yên hiện có trên 800 hộ làm nghề, quy mô lao động trực tiếp đã thay đổi nhiều so với trước đây do người dân chuyển đổi từ dệt thủ công sang sử dụng máy móc. Trước đây số hộ và lao động tham gia nghề rất lớn, riêng năm 2014 có trên 2.700 hộ với hơn 5.400 lao động. Hiện nay, năng suất tăng cao, số lao động cần thiết cho một cơ sở sản xuất chiếu đã giảm đáng kể.

Cùng với những đổi thay của đời sống, nghề dệt chiếu Định Yên cũng có nhiều chuyển biến. Những khung dệt thủ công từng gắn bó với bao thế hệ người dân nay được thay thế bằng máy móc hiện đại. Dù phương thức sản xuất thay đổi, song những giá trị văn hóa làm nên bản sắc làng nghề vẫn được người dân gìn giữ và tiếp nối theo cách riêng.

Biết dệt chiếu từ năm 7 tuổi, chị Nguyễn Thị Kim Loan, đã đi cùng nghề này trên 40 năm. Nhờ dệt chiếu, chị nuôi được hai người con tốt nghiệp đại học. Theo chị Loan, phải tâm huyết với nghề mới làm được đôi chiếu đẹp, bền bỉ thì cũng có chi phí trang trải cuộc sống. Hiện nay, dù đã chuyển sang xây dựng cơ sở dệt bằng máy nhưng chị Loan vẫn duy trì việc dệt chiếu tay để giữ lại nét xưa của nghề. Bên cạnh đó, chị Loan cũng tham gia các buổi trình diễn dệt chiếu tay để đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Chị Trần Thanh Diệu chủ cơ sở sản xuất chiếu tại xã Lai Vung cho hay, chị biết dệt chiếu từ năm 12 tuổi, đã có 23 năm gắn bó với nghề. Cơ sở của chị bắt đầu đầu tư dệt máy được khoảng 15 năm, chiếu sản xuất ra được tiêu thụ rất tốt, bán quanh năm và không bị tồn đọng, thương lái đến tận nhà đặt tiền cọc trước, rồi tự chở hàng đi. Nhờ ưu điểm công việc tại nhà, chủ động thời gian nên gia đình vẫn kiên trì giữ nghề, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.

Thời gian qua, địa phương đã tập trung hỗ trợ làng nghề dệt chiếu Định Yên theo hướng vừa bảo tồn nghề truyền thống, vừa nâng cao giá trị kinh tế. Trước hết là khuyến khích các hộ đổi mới máy móc, thiết bị, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; quan tâm xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường.

Xã cũng chú trọng gắn làng nghề với phát triển du lịch cộng đồng, kết hợp du lịch trải nghiệm vườn cây ăn trái, đình, làng nghề dệt chiếu giúp đưa sản phẩm chiếu đến gần hơn với du khách, tạo thêm kênh tiêu thụ trực tiếp.

Sắp tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm, ứng dụng thương mại điện tử và các kênh bán hàng trực tuyến; tăng cường xúc tiến thương mại và các điểm du lịch để tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm chiếu Định Yên; quan tâm đào tạo, truyền nghề cho thế hệ trẻ để nghề dệt chiếu không chỉ được bảo tồn mà còn tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Minh Chây, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Vung cho biết, địa phương xác định việc bảo tồn làng nghề dệt chiếu Định Yên phải gắn chặt với phát triển kinh tế và bảo đảm sinh kế cho người dân. Quan điểm của địa phương là không bảo tồn theo hướng giữ nghề một cách hình thức, mà phải làm cho nghề truyền thống tiếp tục có giá trị và tạo thu nhập để người dân có động lực giữ nghề lâu dài. Trước hết, xã sẽ quan tâm bảo tồn những giá trị cốt lõi của nghề dệt chiếu như kỹ thuật dệt truyền thống, hoa văn, sản phẩm đặc trưng, câu chuyện lịch sử và văn hóa của làng nghề; chú trọng vai trò của các nghệ nhân, thợ giỏi trong việc truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Song song với bảo tồn, xã sẽ khuyến khích đổi mới công nghệ để tăng năng suất, giảm chi phí và đáp ứng nhu cầu thị trường. Đối với những sản phẩm có giá trị văn hóa cao, có thể phát triển theo hướng thủ công, chất lượng cao, làm quà tặng, sản phẩm lưu niệm và phục vụ khách du lịch, giúp giữ được kỹ thuật truyền thống và tạo ra những phân khúc sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Một hướng khác là gắn làng nghề với phát triển du lịch. Địa phương sẽ từng bước xây dựng không gian trải nghiệm nghề dệt chiếu, tổ chức cho du khách tham quan, tìm hiểu lịch sử làng nghề, trải nghiệm một số công đoạn sản xuất và mua sản phẩm trực tiếp từ người dân. Qua đó, giá trị của chiếc chiếu không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn nằm ở câu chuyện văn hóa và trải nghiệm của du khách, Phó Chủ tịch UBND xã Lai Vung thông tin.

Thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, Đồng Tháp hiện có 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; Hò Đồng Tháp; Nghề đóng xuồng, ghe xã Long Hậu; Nghề dệt chiếu xã Định An, Định Yên; Nghề dệt choàng xã Long Khánh; Nghề làm nem Lai Vung; Nghề làm bột gạo Sa Đéc; Lễ hội Trương Định; Lễ giỗ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều; Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp; Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc.

Những di sản này từng bước được đưa vào các sản phẩm và chuỗi trải nghiệm du lịch, giúp du khách đến tham quan được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm nghề truyền thống, thưởng thức sản phẩm và sống trong không gian văn hóa của cộng đồng. Qua đó, giá trị của di sản được lan tỏa rộng hơn, tạo thêm giá trị cho sản phẩm du lịch và sinh kế của người dân.