Làng nghề trầm hương ở Quỳ Châu (Nghệ An) vào vụ Tết.

Sức sống mới tại làng nghề Quỳ Châu

Những ngày đầu tháng 11-2026, khi bước vào mùa cao điểm sản xuất hương trầm, không khí tại các xưởng nghề ở Quỳ Châu trở nên nhộn nhịp. Hàng chục lao động tất bật hoàn thiện các đơn hàng phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Điểm nổi bật trong quá trình chuyển mình của làng nghề là sự kết hợp giữa kỹ thuật truyền thống và thiết bị sản xuất hiện đại. Việc đầu tư máy móc giúp các cơ sở giảm sức lao động, tăng năng suất và bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng đều hơn.

Ông Đậu Công Hà, chủ cơ sở hương trầm Hà Loan, thôn Tân Lạc, xã Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết trước đây việc ghi chép, quản lý đơn hàng và vận chuyển sản phẩm đến đại lý đều thực hiện thủ công, tốn nhiều thời gian và chi phí. Nay, các công đoạn này từng bước được số hóa thông qua ứng dụng trên điện thoại, máy tính và dịch vụ vận chuyển. Hiện cơ sở của ông Hà cung ứng khoảng 5 triệu nén hương mỗi năm, mang lại doanh thu từ 2,5 - 3 tỷ đồng. Theo ông Hà, ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn tạo điều kiện để cơ sở mở rộng quy mô kinh doanh.

Tương tự, bà Quang Thị Phương Thúy, chủ cơ sở hương trầm Thiết Hợi, xã Quỳ Châu, cũng cho biết việc đầu tư máy móc giúp tối ưu chi phí và rút ngắn thời gian sản xuất. Đáng chú ý, tư duy kinh doanh của các chủ cơ sở đã có nhiều thay đổi. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, nhiều hộ chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên Zalo, Facebook, TikTok. Các video về quy trình sản xuất hương trầm giúp khách hàng ở nhiều địa phương biết đến sản phẩm và đặt hàng trực tiếp.

Hiện xã Quỳ Châu có hơn 45 cơ sở sản xuất hương trầm, trong đó 6 cơ sở đạt chuẩn OCOP. Từ sản phẩm chủ yếu tiêu thụ tại địa phương, hương trầm Quỳ Châu đang từng bước tiếp cận thị trường rộng lớn hơn thông qua các sàn thương mại điện tử. Sự phát triển này có đóng góp không nhỏ từ chính quyền địa phương. Bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Quỳ Châu đang hỗ trợ các cơ sở sản xuất xây dựng thương hiệu trực tuyến, mở rộng kênh phân phối và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Ông Lữ Văn Sơn, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Quỳ Châu, cho biết địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ sở đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng trong và ngoài tỉnh, qua đó tăng sức cạnh tranh cho hương trầm Quỳ Châu. Bên cạnh đầu ra, nguồn nguyên liệu cũng là vấn đề được địa phương quan tâm. Để chủ động nguồn cung, xã đã quy hoạch hơn 13ha chuyên canh cây hương bài, tạo điều kiện cung cấp nguyên liệu tại chỗ cho các cơ sở sản xuất. Đây là một trong những giải pháp góp phần duy trì chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn nguyên liệu tự nhiên từ lùng, nứa, hương bài, quế, mía..., hạn chế việc sử dụng hóa chất độc hại.

Khát vọng vươn xa của làng nghề

Nghệ An hiện có khoảng 200 làng nghề truyền thống, tạo sinh kế cho hàng chục nghìn lao động với mức thu nhập bình quân từ 5 - 10 triệu đồng/tháng. Không chỉ đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương, các làng nghề còn lưu giữ những giá trị văn hóa, kỹ thuật sản xuất được trao truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, quá trình đổi mới vẫn đối mặt không ít khó khăn. Nhiều cơ sở còn hạn chế về vốn đầu tư máy móc, năng lực thiết kế mẫu mã, bao bì và xây dựng thương hiệu. Kỹ năng tiếp cận các nền tảng thương mại điện tử, tổ chức bán hàng trực tuyến cũng chưa đồng đều.

Trước thực tế đó, Nghệ An đang đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi, tập huấn kỹ năng kinh doanh trên môi trường số, bán hàng trực tuyến, livestream và xúc tiến thương mại. Đây là những giải pháp cần thiết để các cơ sở từng bước thích ứng với phương thức kinh doanh mới, giảm phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống.

Từ câu chuyện làng nghề hương trầm Quỳ Châu có thể thấy, chuyển đổi số đang mở thêm cơ hội cho các sản phẩm truyền thống tiếp cận thị trường, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Không chỉ riêng hương trầm, các làng nghề mây tre đan, dệt thổ cẩm, chế biến nông, lâm, thủy sản của Nghệ An cũng đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh. Sự kết hợp giữa chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tinh thần chủ động thích ứng của người làm nghề sẽ là yếu tố quan trọng để các làng nghề phát triển bền vững. Qua đó, những giá trị truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn có thêm cơ hội vươn xa trong nền kinh tế số.