Lắng nghe, tìm giải pháp bảo vệ quyền lợi tài xế xe công nghệ

Ngày 24-9, ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Thành phố, làm trưởng đoàn, đến thăm, động viên đoàn viên Nghiệp đoàn xe công nghệ tại Điểm dừng chân dành cho tài xế xe công nghệ (phường Bình Trị Đông).

Tại đây, đoàn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của tài xế xe công nghệ về đời sống, việc làm và mong muốn tiếp cận các chính sách an sinh.

Ông Phùng Thái Quang (bìa phải) trò chuyện cùng đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn đoàn viên, người lao động, ông Phùng Thái Quang mong muốn đoàn viên Nghiệp đoàn giữ tinh thần đoàn kết và mạnh dạn phản ánh những khó khăn, kiến nghị chính đáng để Công đoàn lắng nghe, đồng hành và cùng tìm giải pháp phù hợp.

Ông cũng đề nghị, đoàn viên thận trọng với thông tin chưa kiểm chứng, không vội chia sẻ, lan truyền hoặc nghe theo lời xúi giục, lôi kéo; đồng thời trao đổi, thương lượng, đối thoại và phản ánh kiến nghị đúng nơi, đúng cách.

Đoàn trao 20 phần quà đến đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đoàn viên tích cực trong công tác cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Ông Phùng Thái Quang tin tưởng, tổ chức Nghiệp đoàn sẽ tập hợp, kết nối, bảo vệ đoàn viên, để người lao động có tiếng nói và được đồng hành. Đặc biệt là luôn giữ tinh thần đoàn kết, có chính kiến nhưng không cực đoan để tham gia bảo vệ quyền lợi trên cơ sở thượng tôn pháp luật.

Dịp này, nhằm chia sẻ khó khăn với đoàn viên, LĐLĐ TPHCM và Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Thành phố trao 20 phần quà (1 triệu đồng/phần, chuyển qua hình thức chuyển khoản) cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đoàn viên tích cực trong công tác cứu hộ, cứu nạn.