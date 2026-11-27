Đối với chính quyền, việc mở rộng các kênh đối thoại trực tiếp là một giải pháp hiệu quả để nắm bắt tâm tư của người dân từ sớm, từ xa và kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Điều này đã được chứng minh tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang tổ chức đầu tháng 11 vừa qua.

Nhiều ý kiến tâm huyết

Diễn đàn thu hút gần 170 cán bộ mặt trận và đoàn thể tham gia, với nhiều ý kiến tâm huyết, cho thấy các tầng lớp Nhân dân rất quan tâm, mong muốn xây dựng địa phương. Đề cập về hạ tầng đô thị, ông Huỳnh Ngọc Thanh (Tổ dân phố Vạn Thạnh) thẳng thắn góp ý: “Tuyến đường Hà Ra đã được làm lại rất đẹp, nhưng để kéo dài “tuổi thọ” của con đường, chính quyền cần tăng cường lực lượng kiểm soát, cấm xe tải trên 3,5 tấn lưu thông. Đường Đặng Hòa cũng cần phân luồng cho hợp lý, giải tỏa tình trạng họp chợ vào buổi sáng và ô tô đậu đỗ bừa bãi, làm tắc nghẽn ở 2 đầu tuyến”.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nha Trang chủ trì diễn đàn.

Góp ý về trật tự đô thị, nhiều ý kiến đề xuất cấm đậu đỗ ô tô xung quanh cổng trường vào giờ tan học để giảm ùn tắc tại những khu vực này; tăng cường kiểm tra công tác cấp phép đào đường thi công cáp ngầm, cấp thoát nước. Bà Hoàng Lệ Hà - Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Tân Lập 2 đề xuất phường tham mưu UBND tỉnh sớm quy hoạch lại hệ thống cây xanh, thảm hoa tương xứng với định hướng phát triển du lịch; chỉnh trang, làm sạch một số khu đất công; sớm xúc tiến dự án đường Tô Hiến Thành nối dài để giải tỏa áp lực giao thông; rà soát quỹ nhà đất công để bố trí nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Ở khía cạnh tổ chức bộ máy, bà cũng kiến nghị công an và tổ dân phố sớm phối hợp chuẩn hóa dữ liệu dân cư sau sáp nhập.

Đặc biệt, một số ý kiến đề nghị tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trên biển Nha Trang, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách, ví dụ như ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) hoặc phao cứu sinh điều khiển từ xa…

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2026 của phường Nha Trang.

Trước khi tổ chức diễn đàn, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng triển khai “Tháng nghe dân nói”, thông qua các ban công tác Mặt trận tại 36 tổ dân phố để ghi nhận 30 ý kiến thuộc 7 lĩnh vực trọng tâm, từ đó chuyển UBND phường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện.

Đại diện Tổ dân phố Tân Lập 2 phát biểu.

Sức lan tỏa của “Tháng nghe dân nói” còn được thể hiện qua công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp của Mặt trận và các ban, ngành với người dân tại các khu vực triển khai dự án. Tiêu biểu là cuộc đối thoại cởi mở với hơn 200 hộ dân khu vực Vũng Ngán và Đầm Bấy khi triển khai Dự án Đầu tư phát triển đảo Hòn Tre; gặp gỡ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải thích về chính sách bồi thường, hỗ trợ, qua đó vận động 49 hộ dân đồng thuận, nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập; giải thích, nắm bắt khó khăn, kiến nghị của 10 hộ dân, phối hợp với cơ quan chức năng tìm hướng tháo gỡ, góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang. Mặt trận, chính quyền và các cơ quan liên quan cũng tổ chức tuyên truyền, gặp gỡ, trao đổi với các tổ chức, cá nhân, hộ dân chịu ảnh hưởng bởi việc di dời bến đò dân sinh Phú Quý; tổng hợp các ý kiến kiến nghị phương án bố trí bến bãi, bảo đảm phương tiện thủy an toàn, giữ sinh kế bền vững cho người dân và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện…

Tiếp nhận, rà soát, giải quyết triệt để

Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” và “Tháng nghe dân nói” không chỉ là dịp để Nhân dân phản ánh những khó khăn, vướng mắc mà còn là diễn đàn để người dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến, hiến kế xây dựng địa phương. Việc tổ chức diễn đàn cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận.

Người dân phát biểu tại diễn đàn.

Bà Nguyễn Thị Khánh Ly - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho biết: “Năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn phường tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các chính sách an sinh xã hội, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân được chú trọng; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm thực hiện. Nhưng bên cạnh đó, thực tiễn đời sống tại các khu dân cư vẫn còn khó khăn, vướng mắc cần được quan tâm giải quyết. Đặc biệt, ở khu vực hải đảo như Trí Nguyên, Bích Đầm, Vũng Ngán, người dân còn khó khăn về điều kiện đi lại, hạ tầng điện, nước, dân sinh, đất đai, sinh kế… Vì vậy, mỗi ý kiến của người dân, dù việc lớn hay việc nhỏ, đều là thông tin quan trọng từ thực tiễn, giúp cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời điều chỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Một người dân đóng góp ý kiến tại diễn đàn.

Ông Trần Xuân Tây - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết, Đảng ủy phường luôn xác định việc lắng nghe Nhân dân phải được thực hiện thường xuyên, thực chất. Không chỉ lắng nghe ý kiến đồng thuận, phường còn phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến phản ánh hạn chế, bất cập, những vấn đề còn gây bức xúc trong Nhân dân. Mỗi ý kiến của Nhân dân cần được tiếp nhận với tinh thần tôn trọng, cầu thị và trách nhiệm. Đây là cơ sở thực tiễn để rà soát lại quá trình thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và hiệu quả phục vụ người dân. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải được tập trung giải quyết; những nội dung chưa thể giải quyết ngay cần thông tin rõ ràng; những kiến nghị vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có trách nhiệm xem xét theo quy định; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Quan trọng hơn là phải bảo đảm các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân được theo dõi đến cùng và có kết quả cụ thể; tránh tình trạng tiếp thu nhưng chậm chuyển biến trong thực tế. Qua đó, từng bước củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và đóng góp tích cực vào sự phát triển của phường trong thời gian tới.