Đại biểu Quốc hội Lý Hương luôn dành thời gian trò chuyện, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Ảnh: L. HƯƠNG

Từ ký ức vượt khó đến trách nhiệm của người đại biểu nhân dân

Sinh năm 1995, người dân tộc Dao, Lý Hương hiện là nữ đại biểu Quốc hội trẻ tuổi nhất tỉnh Lào Cai. Trước đó, chị từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong công tác Đoàn, HĐND và hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai.

Trưởng thành ở vùng cao, nơi cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều nhọc nhằn, đại biểu Quốc hội Lý Hương thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn mà mỗi gia đình phải vượt qua để chăm lo cho cuộc sống và tương lai con trẻ. Đường đến trường của những đứa trẻ đôi khi gập ghềnh như chính hành trình mưu sinh của cha mẹ; ước mơ được học hành đến nơi đến chốn vì thế cũng chất chứa biết bao hy sinh, chắt chiu. Với Lý Hương, những hình ảnh ấy còn gợi nhắc câu chuyện của chính gia đình mình.

Bố mẹ chị đều xuất thân từ gia đình thuần nông, đi lên từ hai bàn tay trắng. Cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng cha chị luôn nhắc nhở ba anh em phải cố gắng học tập để có tương lai tốt đẹp hơn. Bằng sự cần cù, hy sinh và ý chí bền bỉ, bố mẹ đã nuôi cả ba người con học hết đại học - một điều không dễ dàng đối với những gia đình ở vùng nông thôn, miền núi.

Mỗi câu chuyện cùng đồng bào, cử tri không chỉ là dịp để đại biểu Lý Hương chia sẻ với những băn khoăn đời thường, mà còn để lắng nghe và mang thực tiễn của bản làng đến nghị trường. Ảnh: L. HƯƠNG

Bởi vậy, mỗi lần gặp những bậc cha mẹ nơi bản làng, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vẫn mong con được học hành, Lý Hương lại thấy hình ảnh bố mẹ mình trong đó. Những câu chuyện ấy giúp chị nhận ra rằng, người dân vùng cao không thiếu ý chí hay khát vọng vươn lên; điều họ cần là những điều kiện và cơ hội để biến mong muốn thành hiện thực.

Địa hình chia cắt, nhiều thôn bản xa trung tâm, đường sá đi lại khó khăn; mùa mưa lũ, có nơi bị cô lập. Để đến trường, đi chợ hay khám, chữa bệnh, người dân đều phải vượt qua những quãng đường chẳng hề dễ dàng. Cuộc sống của nhiều gia đình vẫn phụ thuộc vào nương rẫy, thời tiết và giá nông sản. Cơ hội việc làm tại chỗ còn hạn chế khiến không ít thanh niên phải rời quê đi làm ăn xa. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đường sá, điều kiện sinh hoạt của đồng bào đã được cải thiện. Tuy nhiên, theo đại biểu Lý Hương, rào cản về ngôn ngữ, trình độ tiếp nhận thông tin và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, chính sách hỗ trợ vẫn là những vấn đề cần tiếp tục quan tâm. Thực tế đó khiến chị ý thức rõ hơn trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội trong việc mang những vấn đề từ thực tiễn vào mỗi quyết sách tại nghị trường.

Mỗi chính sách khi ban hành đều tác động trực tiếp đến cuộc sống của người dân; hiệu quả hay những bất cập của chính sách cũng được phản ánh từ chính từng gia đình, từng bản làng. Vì vậy, khi tham gia hoạt động của Quốc hội, tôi luôn xác định: Cần mang những vấn đề rất cụ thể, rất thật từ cơ sở đến nghị trường, để tiếng nói và nguyện vọng của đồng bào được lắng nghe, xem xét trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách, để chính sách đi vào cuộc sống một cách thiết thực nhất, giúp vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội vươn lên. Đại biểu Quốc hội Lý Hương

Đưa pháp luật đến với đồng bào bằng sự gần gũi, thấu hiểu

Ở những bản làng vùng cao, việc tiếp cận và tìm hiểu các quy định pháp luật cũng gặp không ít trở ngại do địa bàn cư trú phân tán, điều kiện đi lại khó khăn, rào cản ngôn ngữ và khả năng tiếp nhận thông tin còn hạn chế. Một buổi tuyên truyền có thể giúp người dân biết thêm một chính sách, nhưng để hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mình và biết cách áp dụng vào cuộc sống lại cần nhiều hơn thế: sự giải thích kiên nhẫn, gần gũi và phù hợp với từng hoàn cảnh.

Đại biểu Quốc hội Lý Hương hiểu điều đó từ chính những trải nghiệm của mình. Bởi vậy, những lần về cơ sở, về với cử tri, nhân dân, thay vì chỉ trao đổi theo khuôn mẫu tại các cuộc họp, chị thường dành thời gian ngồi lại với cử tri, uống chén nước, hỏi chuyện gia đình, mùa vụ và những lo toan thường ngày. Ở địa bàn có đông đồng bào Dao sinh sống, chị chủ động sử dụng tiếng dân tộc để trò chuyện, nhất là với người lớn tuổi chưa thông thạo tiếng phổ thông. “Với tôi, lắng nghe thật sự chính là bước đầu tiên để hiểu đúng vấn đề và có thể phản ánh đúng, đủ ý kiến của cử tri” – chị chia sẻ.

Và quả thực, sự gần gũi ấy chính là cánh cửa mở ra những câu chuyện rất khác, rất đời. Đó có thể là tâm tư của một gia đình chưa hiểu vì sao mình không được công nhận là hộ nghèo, một người dân còn lúng túng trước thủ tục hành chính hay những băn khoăn về quyền lợi khi thụ hưởng chính sách.

Bằng sự gần gũi, thân tình, Lý Hương cùng với các lực lượng chức năng địa phương đang từng ngày kiên trì mang chính sách pháp luật đến với bà con dân bản. Ảnh: L. HƯƠNG

Chị kể, đã có những người dân thắc mắc vì sao gia đình mình vẫn còn nhiều khó khăn nhưng không có tên trong danh sách hộ nghèo. Với người dân, đây không đơn thuần là câu chuyện phân loại hộ gia đình, mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi về bảo hiểm y tế, hỗ trợ học tập, vay vốn hay nhà ở.

Trước những băn khoăn ấy, chị dành thời gian lắng nghe, sau đó trao đổi, giải thích bằng ngôn ngữ giản dị về các tiêu chí, quy trình bình xét công khai, dân chủ từ thôn, bản. Chị cũng phân tích rằng, có những gia đình nhìn bên ngoài vẫn còn vất vả nhưng khi đối chiếu với tiêu chí chung thì chưa thuộc diện hộ nghèo; ngược lại, nếu có trường hợp bị bỏ sót thì cần được rà soát, xem xét lại để bảo đảm công bằng.

Cách giải thích không nặng về những thuật ngữ hay quy định khô khan đã giúp nhiều người dân hiểu rõ hơn vấn đề, đồng thuận và yên tâm hơn. Với chị, một người dân thực sự hiểu pháp luật không chỉ là người biết đến quy định, mà còn phải biết cách vận dụng quy định ấy để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bản thân.

Từ thực tế đó, đại biểu Lý Hương cho rằng, phổ biến, giáo dục pháp luật ở vùng cao cần được tổ chức linh hoạt hơn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của đồng bào. Pháp luật có thể được truyền tải qua các buổi sinh hoạt thôn, bản, phiên chợ, lễ hội cộng đồng; kết hợp tiếng dân tộc, hình ảnh minh họa, tờ rơi ngắn gọn và những câu chuyện gần gũi. Vai trò của người có uy tín, già làng, Ban công tác Mặt trận thôn cũng cần được phát huy, bởi đây là những người có sự gắn bó và nhận được niềm tin của nhân dân. Khi pháp luật đến với người dân bằng cách gần gũi, đúng lúc, đúng nơi, sẽ đem lại hiệu quả bền vững hơn.

Nối nhịp cầu nghị trường, mở cơ hội phát triển bền vững cho vùng cao

Với một đại biểu Quốc hội mới tham gia nhiệm kỳ đầu tiên, hành trình thực hiện trách nhiệm đại diện cho cử tri cũng là quá trình tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn. Qua những lần tiếp xúc với cử tri, Lý Hương nhận thấy người dân thường quan tâm đến vấn đề giáo dục, việc làm, giao thông và sinh kế; trong đó nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương.

Với những kiến nghị này, chị tiếp nhận, ghi nhận trung thực và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, đồng thời theo dõi để người dân nhận được câu trả lời. Những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền Quốc hội cũng được chị tiếp tục tiếp thu, tìm hiểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nữ đại biểu luôn tâm niệm: Cần mang những rất cụ thể, rất thật từ cơ sở đến nghị trường, để tiếng nói và nguyện vọng của đồng bào được lắng nghe, xem xét trong quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách. Ảnh: L. HƯƠNG

Chị hiểu rằng, đằng sau những kiến nghị ấy thường là những nhu cầu rất căn bản của người dân vùng cao: một con đường để đi lại thuận lợi hơn, điều kiện học tập tốt hơn cho con trẻ, cơ hội việc làm để người trẻ có thể ở lại quê hương và một sinh kế đủ vững chắc để gia đình ổn định cuộc sống.

Những kiến nghị ấy cũng cho thấy khoảng cách phát triển giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số với những khu vực thuận lợi hơn vẫn là vấn đề cần được quan tâm. Theo Lý Hương, để thu hẹp khoảng cách này, cần có những giải pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, giúp người dân cải thiện đời sống và có thêm điều kiện tham gia vào quá trình phát triển chung.

Từ tình yêu và sự gắn bó với bản làng, quê hương, điều khiến đại biểu Lý Hương trăn trở hơn là trên hành trình vươn lên của người dân vùng cao, bản sắc văn hóa dân tộc cần được gìn giữ và phát huy. Bởi theo chị, phát triển bền vững không chỉ là nâng cao điều kiện sống mà còn phải giúp người dân có thêm cơ hội vươn lên, được tiếp cận đầy đủ thông tin, pháp luật và các chính sách hỗ trợ, đồng thời không đánh mất những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của cộng đồng.

Từ những câu chuyện bình dị nơi bản làng đến trách nhiệm của người đại biểu tại nghị trường, hành trình của nữ đại biểu trẻ Lý Hương vẫn đang được bồi đắp từ những điều bình dị nhưng vô cùng ý nghĩa như thế. Đích đến của hành trình đó cũng là mong mỏi lớn nhất mà chị gửi gắm: Không một người dân, không một em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển chung của đất nước./.