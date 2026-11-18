Ngày hội thắt chặt tình đoàn kết

Kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) gắn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), những ngày này, tại các khu dân cư, thôn, bản, tổ dân phố trên cả nước đang tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, với nhiều hoạt động sôi nổi.

Với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đặc biệt là bữa cơm đại đoàn kết, ngày hội là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần tự quản, xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, ấm no và hạnh phúc… Đây cũng là năm đầu tiên ngày hội gắn kết với Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng tới việc tôn vinh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh tại từng thôn, bản, tổ dân phố…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương, lãnh đạo địa phương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: PV.

Trao đổi tại chương trình phát thanh đặc biệt chủ đề “Đại đoàn kết: Kết nối niềm tin – Hội tụ sức mạnh” của Đài Tiếng nói Việt Nam, sáng 18/11, ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh, ý nghĩa của ngày hội không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay giá trị vật chất, mà là sự sum vầy, sẻ chia, tri ân các gia đình chính sách, quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, thắt chặt tình cảm, sự đoàn kết giữa cán bộ, đảng viên với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Qua các hoạt động, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông Thanh, trong quá trình tổ chức ngày hội, có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo ở cơ sở. Ví dụ, vừa qua, ngày hội đại đoàn kết tại ấp Đa Lộc, xã Châu Thành, tỉnh Vĩnh Long đã phát huy rất tốt vai trò trung tâm, chủ thể của người dân trong việc tổ chức các hoạt động.

Theo đó, người dân không chỉ tham gia với tư cách người dự hội, mà còn chủ động tổ chức, đề xuất nội dung, phân công công việc chuẩn bị. “Đặc biệt, bữa cơm đại đoàn kết thể hiện rõ tinh thần tự nguyện, gắn bó và sẻ chia trong cộng đồng dân cư”, ông Thanh nói, cho biết, người dân cùng đóng góp, người góp gạo, người góp thực phẩm, người góp đồ uống, người tham gia nấu nướng, phục vụ, dọn dẹp.

“Mỗi người một việc, tuỳ theo điều kiện, khả năng của mình không phân biệt hoàn cảnh, dân tộc, tôn giáo hay địa vị xã hội. Chính sự đóng góp tự giác, chân thành ấy đã làm cho bữa cơm không chỉ đơn thuần là một hoạt động ẩm thực mà trở thành không gian gặp gỡ, chia sẻ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, tình nghĩa giữa các gia đình và cộng đồng dân cư”, ông Thanh nói.

Ông Thanh cũng đề cập đến ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức tại bản Tù Lu - Tìa Ló (xã Pu Nhi, tỉnh Điện Biên), nêu rõ, đều có sự chủ động, tự nguyện tham gia của người dân với những đóng góp rất cụ thể.

Đặc biệt, ngày hội cũng ghi nhận bà con đóng góp hơn 350 ngày công lao động cùng nhiều hiện vật để bố trí không gian truyền thống của đồng bào dân tộc Mông; phát động, khởi xướng tham gia hoạt động phát quang đường bản, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang không gian sinh hoạt cộng đồng, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao…

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cùng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng và các đại biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân bản Tù Lu-Tìa Ló. Ảnh: VGP.

Trao đổi tại chương trình, TS Nguyễn Văn Đáng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, việc xây dựng, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc phải bắt nguồn từ cộng đồng dân cư, bởi đó là nơi người dân gắn bó, sinh sống, sinh hoạt…

Để bồi đắp, vun đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng, ông Đáng cho rằng, cần nhiều yếu tố, trong đó có việc tổ chức các hoạt động mang tính tập thể như Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngoài ra, theo ông, trong công tác này, vai trò của người đứng đầu đóng vai trò quan trọng. Nếu tổ trưởng dân phố, khu dân cư, trưởng thôn, bản… là người thực sự tâm huyết, nhiệt tình, có tinh thần cống hiến, phụng sự cộng đồng, sẽ thu hút được sự ủng hộ, gắn kết được cộng đồng.

Đại đoàn kết được củng cố, nhiệm vụ dù khó mấy cũng vượt qua

Theo TS Nguyễn Văn Đáng, đoàn kết là một truyền thống quý báu, là sức mạnh vô địch của dân tộc Việt Nam. Trong suốt quá trình lịch sử, mỗi khi đất nước đứng trước nguy cơ ngoại xâm, hay những khó khăn, thiên tai… thì tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam lại được phát huy, giúp đất nước vượt qua bao thác ghềnh để tiếp tục phát triển.

Trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang đặt mục tiêu phát triển rất cao, theo TS Nguyễn Văn Đáng, rất cần sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân. Theo ông, khi lãnh đạo đặt mục tiêu vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích chung, thì người dân sẵn sàng ủng hộ. Ông Đáng ví dụ về dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, và mục tiêu xuyên suốt là vì lợi ích chung, người dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, giúp dự án triển khai nhanh, hiệu quả.

“Khi chúng ta làm vì lợi ích chung của đất nước, của địa phương, đặt lợi ích của nhân dân là trung tâm, thì không chỉ có sự đoàn kết giữa người dân với nhau, mà sự đoàn kết giữa chính quyền với người dân cũng sẽ được củng cố, và nhờ đó, nhiệm vụ dù khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua được”, ông Đáng nói.

Ở góc độ MTTQ Việt Nam, theo ông Nguyễn Văn Thanh, trong bối cảnh mới, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp nhân dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng: Dân là gốc; phát huy vị trí trung tâm, vai trò chủ thể của nhân dân.

Việc quyết định, theo ông Thanh, là chuyển sự đồng thuận thành sự tham gia tự nguyện, có trách nhiệm, có kết quả, chuyển tiềm năng trong nhân dân thành sức mạnh phát triển.

Ông Thanh cũng nêu, phải lấy nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân làm điểm xuất phát; tổ chức lắng nghe tiếng nói của nhân dân bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân…

“Đánh giá hiệu quả công tác bằng những thay đổi trong đời sống và chất lượng tham gia của người dân, chú trọng đến số lượng ý kiến, kiến nghị được giải quyết, số sáng kiến được thực hiện và mức độ hài lòng của người dân”, ông Thanh nói.