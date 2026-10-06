Lắng nghe tiếng nói chủ thể để nâng tầm sản phẩm OCOP Nghệ An

Sáng 6/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói chủ thể sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP Nghệ An”. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự diễn đàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L

Tháo gỡ khó khăn

Nghệ An có nhiều tiềm năng, lợi thế trong sản xuất nông nghiệp, với ngày càng nhiều sản phẩm có chất lượng, thương hiệu và gắn với đặc trưng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có 588 sản phẩm OCOP từ 3 đến 5 sao; trong đó 545 sản phẩm 3 sao, 40 sản phẩm 4 sao và 3 sản phẩm 5 sao; có 106 xã, phường có sản phẩm OCOP còn thời hạn.

Chương trình ngày càng thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, qua đó phát huy vai trò của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Viết Hùng phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.L

Toàn tỉnh hiện có 357 chủ thể có sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó, có 171 hộ kinh doanh với 249 sản phẩm; 86 hợp tác xã với 155 sản phẩm; 56 doanh nghiệp vừa và nhỏ với 133 sản phẩm và 44 tổ hợp tác với 51 sản phẩm.

Sự đa dạng về chủ thể không chỉ góp phần khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu tại chỗ mà còn tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế hợp tác và PTNT Nghệ An Lê Văn Lương báo cáo khái quát về tình hình phát triển sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP Nghệ An. Ảnh: T.L

Đằng sau mỗi sản phẩm OCOP là công sức, tâm huyết và sự mạnh dạn đổi mới của người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Từ phương thức sản xuất nhỏ lẻ, nhiều chủ thể đã từng bước thay đổi tư duy, chú trọng hơn đến chất lượng, mẫu mã, thương hiệu, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và nhu cầu thị trường.

Tại diễn đàn, các chủ thể sản phẩm đã trực tiếp trao đổi, chia sẻ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất, kinh doanh; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình duy trì và phát triển sản phẩm OCOP. Thực tế cho thấy, được công nhận OCOP mới chỉ là bước khởi đầu. Để một sản phẩm thực sự phát triển bền vững, tạo được chỗ đứng trên thị trường và nâng cao giá trị, các chủ thể còn phải giải quyết nhiều vấn đề từ sản xuất đến tiêu thụ.

Trong đó, những khó khăn về vùng nguyên liệu, quy mô sản xuất, nguồn vốn, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường vẫn là những vấn đề được đặt ra.

Bên cạnh đó là yêu cầu tăng cường liên kết giữa nông dân với hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý Nhà nước. Đây được xem là yếu tố quan trọng để hình thành chuỗi sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Bà Nguyễn Thị Huyền - đại diện Công ty TNHH MTV Hải sản Sơn Huyền, phường Cửa Lò, chia sẻ về quá trình hình thành, phát triển sản phẩm và những khó khăn hiện nay. Ảnh: T.L

Những kiến nghị, đề xuất của các chủ thể tại diễn đàn đã được các sở, ngành, ngân hàng, doanh nghiệp và đơn vị liên quan trực tiếp trao đổi, giải đáp. Qua đó, từng bước làm rõ những vấn đề cần tháo gỡ để hỗ trợ các chủ thể trong sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường.

Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm OCOP

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành và chủ thể sản xuất cần thay đổi cách tiếp cận trong phát triển sản phẩm OCOP, chuyển từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng thực chất, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tại nghị. Ảnh: T.L

Đồng chí nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ xuất phát từ nhu cầu thực tế của nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; tập trung phát triển vùng nguyên liệu ổn định, tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chế biến, bảo quản, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương cần tăng cường kết nối sản phẩm với doanh nghiệp chế biến, hệ thống phân phối, siêu thị và sàn thương mại điện tử; chuyển hoạt động xúc tiến thương mại từ quảng bá, trưng bày sang kết nối tiêu thụ, ký kết hợp đồng. Ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm tiềm năng nâng hạng OCOP 4 sao, 5 sao, từng bước tiếp cận thị trường xuất khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Đề án phát triển sản phẩm OCOP Nghệ An giai đoạn 2026-2030, chú trọng vùng nguyên liệu, đổi mới công nghệ, chế biến sâu, sở hữu trí tuệ và phát triển thị trường. Đồng thời, đề cao trách nhiệm của Hội Nông dân, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong kết nối, hỗ trợ các chủ thể sản xuất.

Sau diễn đàn, Hội Nông dân tỉnh cần tổng hợp, phân loại các kiến nghị, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết và theo dõi kết quả. Đồng chí tin tưởng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự chủ động của các chủ thể, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm OCOP Nghệ An sẽ ngày càng nâng cao chất lượng, củng cố thương hiệu, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị.