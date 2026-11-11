Lắng nghe tiếng dân, khắc phục từ những việc cụ thể
Sau khi chương trình 126 Chuyển động phản ánh tình trạng đường giao thông bị đào xới, chậm hoàn trả tại thôn Phương Hạnh, xã Xuân Mai, đơn vị liên quan đã tiếp thu và hoàn trả lại mặt bằng, cải thiện rõ rệt diện mạo giao thông khu dân cư. Câu chuyện là minh chứng cho thấy hiệu quả của việc báo chí đồng hành cùng dân sinh, cũng như tinh thần lắng nghe, giải quyết kịp thời các kiến nghị từ cơ sở.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lang-nghe-tieng-dan-khac-phuc-tu-nhung-viec-cu-the-246261111194114082.htm