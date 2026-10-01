Lắng nghe thực tiễn cơ sở để hoàn thiện chính sách môi trường

Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh phát biểu kết luận buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp kiến nghị cần bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Bảo vệ môi trường với Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Tài nguyên nước và các luật chuyên ngành; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Đại diện các doanh nghiệp đề xuất cần có quy định chuyển tiếp đầy đủ khi thay đổi chính sách, giảm thủ tục không cần thiết, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường dùng chung và có hướng dẫn rõ ràng về giấy phép môi trường.

Ông Bùi Minh Tân, Phó phụ trách Phòng Môi trường Công ty cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ (chủ đầu tư Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3) kiến nghị cần bổ sung vào Luật nội dung cho phép các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp đã xử lý nước thải đạt Cột A (QCVN 40:2011/BTNMT) được đấu nối thẳng vào Trạm xử lý tập trung để xả thải ra môi trường mà không phải tái xử lý, gây lãng phí.

Bên cạnh đó, cho phép các ngành nghề ít rủi ro về môi trường chỉ cần cập nhật thông tin vào Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm thay vì phải làm thủ tục cấp giấy phép môi trường. Luật cũng cần mở rộng thẩm quyền cho chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong việc quản lý, giám sát môi trường nội khu.

Góp ý về quy định về thị trường carbon, ông James Crampton, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy bia HEINEKEN Việt Nam kiến nghị cần bổ sung khung pháp lý chính thức ghi nhận lượng carbon hấp thụ từ hoạt động trồng rừng, phục hồi rừng và các giải pháp dựa vào thiên nhiên.

Đối với quy định về kinh tế tuần hoàn, doanh nghiệp đề xuất bổ sung chính sách ưu đãi về thuế, phí hoặc tín dụng đối với những đơn vị tiên phong sử dụng nguyên liệu, vật liệu tái chế và gia tăng hàm lượng vật liệu tái chế trong bao bì.

Ông Nguyễn Minh Tới, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Mỹ cho biết, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc quản lý nhà nước về môi trường tại cấp xã/phường gia tăng đột biến. Dù địa bàn tập trung 6 khu công nghiệp và 1 cụm công nghiệp, lực lượng quản lý môi trường tại phường chỉ có 1 công chức chuyên trách và phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác.

Từ thực tiễn trên, đại diện địa phương kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội có ý kiến với HĐND và UBND Thành phố Hồ Chí Minh quy định bổ sung nhiệm vụ chi ngân sách để ký hợp đồng lao động hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp xã, phường; cho phép cấp xã, phường được sử dụng nguồn thu từ phí bảo vệ môi trường hoặc tiền xử phạt vi phạm hành chính để thuê dịch vụ tư vấn lấy mẫu, quan trắc đột xuất khi phát hiện dấu hiệu xả thải lén lút. Thành phố nghiên cứu, bổ sung biên chế công chức chuyên trách cho các địa bàn trọng điểm, bảo đảm nguyên tắc mỗi nhiệm vụ phân cấp phải đi kèm định mức nhân lực và cơ chế tài chính thực thi.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại diện doanh nghiệp, địa phương, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Võ Ngọc Thanh Trúc cho biết: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị từ cơ sở làm căn cứ thực tiễn quan trọng phục vụ công tác giám sát chuyên đề và chuyển tải trung thực đến nghị trường Quốc hội nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường.

Về việc triển khai các chính sách, pháp luật môi trường, bà Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục nghiêm túc chấp hành các quy định hiện hành, tránh lơ là, làm trái quy định trước khi có Luật sửa đổi.