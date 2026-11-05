Làng nghề thay đổi sau cao điểm 100 ngày chuyển đổi số

HNN - Một thành phố giàu di sản chưa hẳn đã có nền kinh tế di sản mạnh; hay một sản phẩm nổi tiếng chưa chắc đem lại thu nhập tương xứng cho người làm ra nó. Khoảng cách ấy nằm ở năng lực chuyển hóa giá trị văn hóa, tri thức và sáng tạo thành tài sản được nhận diện, quản trị, bảo vệ và khai thác hiệu quả. Kế hoạch số 574/KH-UBND ngày 13/10/2026 của UBND thành phố Huế đặt ra một hướng giải quyết đáng chú ý cho yêu cầu phát triển này.