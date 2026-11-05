Làng nghề thay đổi sau cao điểm 100 ngày chuyển đổi số
Trong triển khai Kế hoạch “100 ngày chuyển đổi số”, những kiến thức về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, truyền thông và bán hàng trên môi trường mạng đã được các địa phương truyền đạt lại cho hộ sản xuất. Từ đó, những sản phẩm làng nghề dễ dàng tiếp cận được với nhiều người hơn, giúp năng suất bán hàng tăng mạnh hơn. Phản ánh những chuyển biến mạnh mẽ trong kinh tế số tại làng nghề Phú Nghĩa, một trong những làng nghề truyền thống lớn của Hà Nội sau 100 ngày chuyển đổi số.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/lang-nghe-thay-doi-sau-cao-diem-100-ngay-chuyen-doi-so-246261105120335698.htm