Lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành với người dân từ cơ sở

Đây cũng là cách cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ.

Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân được Công an xã, phường trên địa bàn Cà Mau tổ chức trong những tháng cuối năm 2026.

Tại phường Láng Tròn, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an phường đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân, lắng nghe những phản ánh về ANTT, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT cũng như tinh thần, thái độ phục vụ của CBCS. Không khí trao đổi cởi mở, thẳng thắn với 6 ý kiến, 14 nội dung được người dân đóng góp. Từng vấn đề được Công an phường tiếp thu, giải đáp; những nội dung vượt thẩm quyền hoặc cần xác minh được ghi nhận để phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan xem xét, giải quyết.

Người dân phường Láng Tròn đề xuất các giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Chiến (ngụ Khóm 13, phường Láng Tròn) cho biết: “Thông qua diễn đàn, người dân trực tiếp đóng góp ý kiến với Công an. Điều chúng tôi mong muốn là những ý kiến chính đáng của bà con được lắng nghe, giải quyết kịp thời, góp phần giữ gìn ANTT, xây dựng địa phương bình yên”.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại xã Khánh Lâm.

Không chỉ tiếp nhận những phản ánh về công tác Công an, các diễn đàn còn mở rộng trao đổi về những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống dân cư. Tại xã Khánh Lâm, người dân, doanh nghiệp và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở thẳng thắn trao đổi về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác phòng ngừa, đấu tranh và trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin, giải quyết các vụ việc phát sinh tại địa bàn.

Người dân xã Hưng Mỹ trao đổi về tình hình ANTT tại diễn đàn.

Ông Phạm Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Khánh Lâm cho rằng: “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân là dịp cùng trao đổi, nhìn nhận những vấn đề tồn tại trong công tác bảo đảm ANTT. Qua lắng nghe ý kiến người dân, Công an xã có thêm thông tin thực tiễn để tham mưu giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân”.

Công an xã Hưng Mỹ tặng quà hộ dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Câu chuyện lắng nghe ở xã Hưng Mỹ còn cho thấy sự quan tâm của người dân đối với nhiều mặt đời sống tại địa phương. Tại diễn đàn tổ chức ngày 30/10, bên cạnh việc thông tin kết quả công tác Công an trong 10 tháng đầu năm 2026, Công an xã dành thời gian để người dân trao đổi, phản ánh những vấn đề còn vướng mắc. Từ TTATGT, cơ sở hạ tầng, thủ tục hành chính đến chính sách an sinh xã hội và những bất cập trong khu dân cư, mỗi ý kiến đều được ghi nhận, trao đổi trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.

Công an phường Vĩnh Trạch tổ chức đánh giá tình hình, chất lượng hoạt động CSKV tại các buổi họp dân.

Sau phần đối thoại, Công an xã Hưng Mỹ trao 15 suất quà tặng người dân tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có hoàn cảnh khó khăn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, góp phần thắt chặt tình cảm giữa Công an với nhân dân. Bởi gần dân không chỉ là thường xuyên có mặt tại địa bàn, nắm chắc tình hình mà còn phải thấu hiểu khó khăn, nguyện vọng và đồng hành với người dân trong cuộc sống.

Mô hình “Điểm hẹn cơ sở” của Công an xã Châu Thới lồng ghép giải quyết thủ tục hành chính lưu động trên địa bàn quản lý.

Ở phường Vĩnh Trạch, việc lắng nghe ý kiến nhân dân được cụ thể hóa bằng cách làm sâu sát hơn, gắn trực tiếp với đánh giá trách nhiệm của CSKV – những cán bộ thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc và nắm bắt tình hình tại từng khu dân cư.

Trung tá Nguyễn Văn Thum, Trưởng Công an phường Vĩnh Trạch cho biết: “Người dân chính là những người đánh giá khách quan nhất quá trình thực hiện nhiệm vụ của CSKV tại địa bàn. Những ý kiến khen ngợi là sự động viên; những góp ý về hạn chế càng cần thiết để mỗi CBCS nhìn nhận, điều chỉnh tác phong, phương pháp công tác, nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, không để vụ việc nhỏ tích tụ thành phức tạp”.

Từ những cuộc họp ấy, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo đảm ANTT cũng được triển khai thiết thực hơn. Công an phường lồng ghép phổ biến quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí trái phép, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm. Cùng với đó, thông qua vận động các mạnh thường quân, lực lượng CSKV đã trao 1,5 tấn gạo, 150 thùng mì tặng hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.

Dù được tổ chức dưới hình thức diễn đàn đối thoại hay những cuộc họp tại từng khóm, ấp, điểm chung trong cách làm của Công an các địa phương là tạo điều kiện để người dân trực tiếp đánh giá, đóng góp xây dựng lực lượng. Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu ý kiến được ghi nhận, mà là sau mỗi cuộc gặp gỡ, những phản ánh chính đáng được giải quyết đến đâu, những hạn chế được khắc phục như thế nào và chất lượng phục vụ nhân dân chuyển biến ra sao.