Đối thoại trực tiếp giúp lãnh đạo xã Thăng Trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên. Ảnh: ĐVCC

Lắng nghe nguyện vọng từ thực tiễn

Mới đây, UBND xã Thăng Trường tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với thanh niên năm 2026, chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên Thăng Trường trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng thanh thiếu nhi, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội địa phương”.

Theo anh Ngô Văn Tư, Bí thư Đoàn xã Thăng Trường, hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến, kiến nghị gắn với nhu cầu học tập, việc làm và phát triển kinh tế của thanh niên.

Trong đó, các nội dung được quan tâm là hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tư vấn khởi nghiệp, đào tạo nghề, kết nối việc làm và tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Nhiều ý kiến cũng đề cập tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch cộng đồng, chế biến thủy hải sản và các mô hình dịch vụ gắn với sự phát triển của Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.

Em Nguyễn Dung Quốc, đoàn viên Chi đoàn thôn Vịnh Giang, quan tâm đến việc nâng cao giá trị sản phẩm thủy hải sản địa phương. Bởi việc khai thác, đánh bắt và chế biến thủy hải sản là sinh kế của nhiều hộ dân, tuy nhiên, sản phẩm chủ yếu tiêu thụ ở dạng thô, trong khi khâu bảo quản, sơ chế, chế biến và liên kết thị trường chưa phát triển tương xứng, hạn chế khả năng gia tăng giá trị sản phẩm.

Từ thực tế đó, Quốc đề xuất chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ thanh niên và người dân phát triển các khâu sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói, xây dựng thương hiệu hải sản; đồng thời kết nối doanh nghiệp, cơ sở thu mua, nhà hàng và đơn vị phân phối để hình thành chuỗi liên kết từ khai thác đến tiêu thụ.

Đây cũng là hướng đi giúp thanh niên khai thác tốt hơn lợi thế kinh tế biển, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Thăng Trường cho biết, các ý kiến, kiến nghị của thanh niên tập trung vào những vấn đề thiết thực, gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị để nghiên cứu, chỉ đạo giải quyết.

Lãnh đạo xã Thăng Trường lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên tại hội nghị đối thoại. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh việc làm, khởi nghiệp và phát triển kinh tế, thanh niên tại các địa phương còn đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên.

Anh Lê Ngọc Hoàng Huy, Bí thư Chi đoàn thôn Thuận An (xã Tam Anh) nêu thực trạng thanh thiếu niên tiếp cận thông tin xấu, độc, tin giả hoặc tham gia các trào lưu thiếu lành mạnh trên mạng xã hội. Đề nghị địa phương có giải pháp tăng cường quản lý, giáo dục và trang bị kỹ năng nhận diện thông tin cho các em, giúp thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội an toàn, có trách nhiệm.

Theo anh Huỳnh Minh Phát, Bí thư Đoàn xã, khi tiếng nói của tuổi trẻ được lắng nghe, những kiến nghị chính đáng được quan tâm giải quyết và các ý tưởng có điều kiện triển khai, sự gắn bó giữa thanh niên với cấp ủy, chính quyền ngày càng được củng cố.

Tại xã Hòa Tiến, hội nghị đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên cũng ghi nhận nhiều ý kiến xoay quanh hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy vai trò thanh niên trong bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự.

Chị Trần Nhật Huyền, Bí thư Đoàn Trường Tiểu học Hòa Khương đề cập những khó khăn của đội ngũ cán bộ Đoàn trường học, nhất là áp lực khi phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong công tác giáo dục, quản lý đoàn viên và tổ chức phong trào thanh niên.

Trong khi đó, chế độ hỗ trợ, giảm định mức công việc và chính sách động viên đối với đội ngũ này ở một số nơi còn hạn chế. Chị Huyền mong muốn địa phương quan tâm, có giải pháp hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để cán bộ Đoàn trường học phát huy tốt vai trò.

Đối thoại là cầu nối để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tiếng nói, tâm tư và nguyện vọng của tuổi trẻ. Ảnh: ĐVCC

Đồng hành, giải quyết kiến nghị

Các hội nghị đối thoại là dịp để thanh niên trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất sáng kiến, hiến kế cho địa phương. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt khó khăn, nhu cầu thực tiễn của tuổi trẻ để kịp thời có giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Ông Lê Trung Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Tiến cho biết, qua hội nghị đối thoại, địa phương kịp thời nắm bắt những vấn đề tuổi trẻ quan tâm để có định hướng, giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Thời gian đến, đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, chủ động học tập, nâng cao trình độ, mạnh dạn khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tích cực tham gia chuyển đổi số và các phong trào tại địa phương, góp sức thực hiện mục tiêu xây dựng Hòa Tiến trở thành phường.

Lãnh đạo xã Hòa Tiến lắng nghe, trao đổi những vấn đề thanh niên quan tâm tại hội nghị đối thoại. Ảnh: ĐVCC

Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhìn nhận, việc các Đoàn xã, phường tổ chức đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của hệ thống chính trị đối với thế hệ trẻ.

Đây không chỉ là dịp để lãnh đạo địa phương trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc mà còn tạo điều kiện để tuổi trẻ đóng góp ý tưởng vào quá trình xây dựng và phát triển địa phương.

Qua đối thoại, các vấn đề liên quan đến việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, đào tạo nghề, tiếp cận chính sách hỗ trợ, chuyển đổi số và xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh được trao đổi trực tiếp, giúp chính quyền hiểu rõ hơn nhu cầu thực tiễn của thanh niên.

Thời gian tới, Thành đoàn tiếp tục định hướng các tổ chức Đoàn cơ sở đổi mới nội dung, phương thức tổ chức đối thoại theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu của từng nhóm thanh niên và đặc điểm mỗi địa phương.