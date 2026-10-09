Lắng nghe tâm tư, tháo gỡ vướng mắc, phát huy dân chủ ở cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TK

Hội nghị đánh giá, trong quý III/2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch.

Nổi bật là Bộ Tham mưu và các cục đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác chuyên môn theo kế hoạch; tham mưu Thủ trưởng Bộ Tư lệnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, vùng biển. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đóng quân canh phòng; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ cơ quan; kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Công tác Đảng, công tác chính trị được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện hiệu quả. Các cơ quan đã tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” tại tỉnh Thanh Hóa; tập huấn cán bộ đồn Biên phòng tham gia cấp ủy cấp xã biên giới, hải đảo nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, triển khai các hoạt động tri ân nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tham gia chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thảo luận tại hội nghị. Ảnh: TK

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được thực hiện tốt; tình hình chính trị nội bộ được nắm, quản lý chặt chẽ. Các cơ quan kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm. Công tác rà soát, đề nghị bổ nhiệm, điều động, thăng quân hàm, nâng lương và thực hiện các chế độ, chính sách được triển khai bảo đảm chính xác, đúng quy định.

Công tác trinh sát và đấu tranh phòng, chống tội phạm được tham mưu, chỉ đạo thực hiện hiệu quả; tình hình chủ quyền, an ninh, trật tự trên các tuyến biên giới, vùng biển được nắm chắc. Các cơ quan tham mưu, chỉ đạo Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố tăng cường biện pháp quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất, nhập cảnh; tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa lưu thông qua biên giới nhanh chóng, thông suốt.

Công tác hậu cần - kỹ thuật, tài chính bảo đảm phục vụ tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Các cơ quan tham mưu triển khai xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch mặt bằng doanh trại mới của Cơ quan Bộ Tư lệnh đã được phê duyệt; khối lượng xây dựng toàn dự án đạt khoảng 35%.

Đại tá Lê Hà An phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TK

Tại hội nghị, trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tích cực trao đổi, đóng góp ý kiến, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác quản lý, điều hành và bảo đảm đời sống, chế độ, chính sách đối với quân nhân, người lao động.

Các ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính xây dựng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Những nội dung thuộc thẩm quyền đã được thủ trưởng các cấp trao đổi, giải đáp trực tiếp; các kiến nghị khác được tiếp thu, tổng hợp để xem xét, giải quyết theo quy định.

Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân viên tham gia hội nghị. Ảnh: TK

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Hà An đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2026. Trong đó, tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh nắm chắc tình hình trên các tuyến biên giới, từ đó có biện pháp sử dụng lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phù hợp; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai thực hiện kế hoạch công tác quý IV/2026, các kế hoạch nghiệp vụ và đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị cần nắm, quản lý tốt tư tưởng, tình hình chính trị nội bộ; chủ động tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề mới, phức tạp, nhạy cảm. Các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục công trình theo mặt bằng quy hoạch Cơ quan Bộ Tư lệnh đã được phê duyệt; tổ chức Tuần văn hóa thể thao Cơ quan Bộ Tư lệnh quý IV/2026 và các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao khác.

Bên cạnh đó, cần bảo đảm tốt công tác hành chính, hậu cần phục vụ chỉ huy, chỉ đạo, sinh hoạt, học tập của cơ quan; chăm lo sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh và nâng cao chất lượng ăn uống cho cán bộ, chiến sĩ.