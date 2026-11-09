Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết thấu đáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong với cử tri phường Tĩnh Gia.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2027 của tỉnh; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong với cử tri phường Tĩnh Gia.

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin tới cử tri dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri phường Tĩnh Gia bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả tỉnh đạt được trong 10 tháng năm 2026; đồng thời tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền trong tỉnh và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2027.

Đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri cũng phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống Nhân dân và quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trong đó, cử tri đề nghị Tổ đại biểu HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh xem xét thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh hoặc hủy quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và tái định cư đối với Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng; quan tâm đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường Lương Văn Yên, phường Tĩnh Gia; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất tại phân hiệu Hải Thanh, Trường THCS Bình Minh; bổ sung giáo viên, nhân viên cho Trường THCS Bình Minh...

Cử tri phường Tĩnh Gia phát biểu ý kiến kiến nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của cử tri đối với các đại biểu HĐND tỉnh thể hiện qua những ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Đồng chí đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm và trực tiếp chỉ đạo ngành chức năng có liên quan phối hợp cùng phường Tĩnh Gia tăng cường công tác kiểm tra, làm rõ và giải quyết kịp thời những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong phát biểu tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với kiến nghị của cử tri về đất đai liên quan Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Bạng tại khu vực Hải Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND phường Tĩnh Gia có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh hoặc hủy các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường theo chỉ đạo của tỉnh và quy định pháp luật; Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, hướng dẫn thực hiện.

Trong tháng 11/2026, UBND phường phải báo cáo kết quả xử lý những nội dung đủ điều kiện, phương án và tiến độ giải quyết từng trường hợp tại Thượng Hải, Quang Minh; đồng thời báo cáo rõ những vướng mắc vượt thẩm quyền để cấp trên xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Đối với kiến nghị của cử tri liên quan đến hoạt động tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn và môi trường sống tại tổ dân phố Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong tháng 11/2026 Sở Y tế chỉ đạo bệnh viện hoàn thành kiểm tra phòng điều trị, lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp và áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND phường hoàn thành kiểm tra phản ánh về mùi, chất thải, nước thải trong cùng thời hạn; báo cáo kết quả, biện pháp khắc phục và hướng xử lý vi phạm nếu có.

Những đề xuất, kiến nghị khác, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ tốt nhu cầu, cuộc sống Nhân dân. Cùng với đó, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến, thu hút các nguồn vốn đầu tư vào địa bàn; đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng chí cũng đề nghị địa phương quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục; chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân; đồng thời tập trung giải quyết thấu đáo các kiến nghị, phản ánh của công dân...