Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân từ cơ sở

Xã Đam Rông 3 tăng cường phối hợp với những người có uy tín trong cộng đồng nhằm trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động người dân

Chủ động nắm bắt dư luận từ cơ sở

Là địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), xã Đam Rông 2 chú trọng công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội. Ban Thường vụ Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ các thôn, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bà Phan Thị Cẩm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2 cho biết, thông qua gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với người dân, cấp ủy, chính quyền kịp thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh và kiến nghị từ cơ sở. Qua đó tăng cường đối thoại, giải thích, tháo gỡ kịp thời, hạn chế phát sinh “điểm nóng”, giữ vững ổn định từ cơ sở.

Còn ở xã Đam Rông 3, địa bàn có trên 50% dân số là đồng bào DTTS, đồng bào có đạo, để nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, địa phương tăng cường phối hợp với những người có uy tín trong cộng đồng. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 3, với đặc thù địa phương có đông đồng bào DTTS và đồng bào có đạo, việc gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và phối hợp cùng các chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng có ý nghĩa thiết thực trong trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và tuyên truyền, vận động người dân.

Bên cạnh gặp gỡ, đối thoại trực tiếp, Đảng ủy các xã Đam Rông 2, Đam Rông 3 đã phát huy vai trò của Ban Công tác 35 và Tổ cộng tác viên dư luận xã hội cùng đội ngũ tuyên truyền viên trong theo dõi tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó kịp thời tuyên truyền, vận động, tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh. Trong đó, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống Nhân dân như: quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, an sinh xã hội… Phương thức nắm bắt dư luận xã hội được đổi mới, giữa thông tin trực tiếp từ cơ sở với tuyên truyền thông qua truyền thông số, trên không gian mạng. Qua đó, lan tỏa thông tin tích cực, những vấn đề phát sinh được xử lý kịp thời, niềm tin và sự đồng thuận xã hội ngày càng được củng cố.

Tại xã Đam Rông 2, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ các thôn thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Đẩy mạnh điều tra dư luận xã hội

Cùng với các kênh thông tin trực tiếp tại cơ sở, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tăng cường khảo sát, điều tra dư luận xã hội nhằm nắm bắt những vấn đề được cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm. Từ đầu năm đến nay, đơn vị triển khai nhiều đợt khảo sát dư luận, trong đó 2 nội dung được nhiều người tham gia gồm: cuộc khảo sát về tình trạng đùn đẩy trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thu hút 53.318 lượt người tham gia; cuộc khảo sát về mức độ quan tâm, nhận thức đối với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thu hút hơn 66.000 lượt người.

Mới đây nhất, từ ngày 27 - 31/10/2026, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai khảo sát dư luận xã hội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026 bằng hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Nội dung khảo sát tập trung thu thập, đo lường mức độ đánh giá, đồng thuận, tâm tư và nguyện vọng của người dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026.

Qua các đợt khảo sát, điều tra, Nhân dân ghi nhận sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, đồng thời bày tỏ sự quan tâm đối với việc triển khai các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống. Từ kết quả các đợt khảo sát cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả những chính sách lớn được các tầng lớp Nhân dân quan tâm. Đồng thời, hỗ trợ công tác tuyên truyền, định hướng dư luận và xử lý những vấn đề Nhân dân quan tâm.